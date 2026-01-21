北市A1交通事故死亡人數創歷年新低 蔣萬安：每一年都必須更進步

台北市114年A1交通事故死亡人數創歷年新低，蔣萬安表示，安全不能自滿，每年都要更進一步。（圖／取自臺北市政府網站）

臺北市長蔣萬安今（21）日主持臺北市道路交通安全會報，指出臺北市114年A1交通事故死亡人數創下歷年最低紀錄，全年交通事故死亡人數總計58人；以六都比較，每10萬人A1交通事故死亡率亦優於其他五都。蔣萬安除對相關局處同仁的辛勞付出，以及府外委員的專業指導表達高度肯定外，也提醒市府團隊，臺北市要與國際各大都會比較，未來在國際行銷臺北時，須能夠以具體數據向世界說明，臺北是一座安全的城市。

蔣萬安強調，市府同仁也不能因此自滿，臺北市距離「交通零死亡」願景仍有一段長路要走，雖不可一蹴可及，但正如多位府外委員在會中所提，「臺北市每一年都必須比前一年更進步」，並且持續加快改善的腳步。114年A1死亡事故創下歷史新低，期盼新的一年所有道安會報的夥伴都能持續堅守崗位，共同守護市民的交通安全。

蔣萬安進一步指出，從整體數據分析來看，行人在去年（114年）全年死傷人數，較前三年平均減少173人，顯示市府推動禮讓行人、改善行人路權已有具體成效；機車死傷人數亦較前三年平均大幅減少2,082人，這些成果都是跨局處共同努力的結果。不過他也提醒，雖然去年機車死亡人數明顯下降，但行人與慢車的死傷人數相較前一年仍有增加，特別是去年12月A1死亡事故中，行人與慢車占比偏高，且多涉及高齡者及車輛搶越等情形，這將是市府接下來重點關注與加強執法的方向。

蔣萬安指示交通局、教育局及各區公所於今年度持續加強行人與慢車交通安全宣導；警察局也須將行人安全、慢車管理，以及車輛搶越、不停讓行人等違規行為，列為今年度執法重點，全力落實。

在聽取臺北市道路交通安全執行計畫第四季辦理情形後，蔣萬安表示，114年執行計畫不僅全數達成年度目標，且多項指標超越原定標準，值得高度肯定。他特別感謝新工處與交工處同仁在人行道工程上的努力，除新增實體人行道外，其餘工作項目的完成率亦全面超標。

蔣萬安指出，當臺北市從「車本位」思維轉向「人本位」治理後，如何持續增加人行道空間與安全性，是進步城市不可逆的方向。未來可預期臺北市的人行道將持續朝向「更多、更寬、更安全、更舒適」發展，市府也將在新的一年持續朝此目標努力。

蔣萬安也提醒，近期在交通工程上進行多項嘗試與改善，包括行人友善區、行人優先區、通學區，以及局部路段改善、增設庇護島、劃設標線型或實體人行道等，這些措施多涉及用路規範與使用習慣的改變。若用路人的行為未能同步調整，交通工程的成效將難以完全發揮。因此他指示各工程單位在施作相關設施或劃設新標線前，務必事前充分與地方溝通、加強宣導，事後也要配合警察局加強執法，協助市民理解並遵守新的交通規範，逐步養成正確的用路習慣。

蔣萬安強調，唯有在「工程、宣導、執法」三個面向相輔相成下，才能真正發揮交通安全工程的效果，持續提升整體交通安全水準。針對先前在道安會報中提及的公車站區科技執法，他指出去年已新增5處公車站區違規停車科技執法設置點，並期盼114年能再增加設置數量，指示公運處積極規劃，市府也將優先支援相關經費，藉此養成駕駛人尊重公車進出站優先用路權的用路文化。

此外，在聽取「高齡者機車安全教育經驗分享」專案報告後，蔣萬安表示，「高齡長者交通安全」是臺北市必須嚴肅面對的重要課題。臺北市65歲以上人口已占全市人口23%，且未來比例勢必持續攀升。面對高齡人口與交通環境快速變化，市府必須建立完整且系統性的長者交通安全教育宣導機制，才能確保長者在交通環境中的安全。

他指出，關鍵在於如何讓長者願意主動參與相關課程，核心就在於完善的教案內容與專業講師配置。他指示交通大隊彙整完整的交通事故影片與案例素材，提供交通局、教育局、社會局及各區公所運用；並要求交通局積極規劃種子教師培訓機制，深入區公所、活動中心、樂齡學院等長者常活動場域，進行交通安全教育與宣導，以因應未來高齡人口持續增加的趨勢。

針對府外委員建議加強涉及高齡者A1交通事故的分析，蔣萬安也指示相關單位，除掌握初步肇事原因外，更應進一步深入研究事故發生的結構性因素，從預防角度提出具體對策，避免類似A1事故再度發生。

