北市Cigar Vie雪茄館也涉幫太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提

台北地檢署持續偵辦太子集團跨國洗錢案，檢調掌握該集團除在台灣設立多處洗錢據點外，還在日前查出太子集團疑似以帛琉一處豪華度假村作為掩護，實際經營跨國網路博弈金流「水房」，涉案金額高達數億元，甚至牽扯到一名國安局退休官員。不料，檢警又查出位於北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似同為太子集團洗錢據點，協助將海外贓款入台變現，金額目前尚未釐清。檢方昨（4）日指揮刑事局、信義警分局進行第6波搜索，拘提陳姓兄弟2人到案說明，今轉往北檢複訊。

北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似同為太子集團洗錢據點。（圖／／取自臉書／Cigar Vie 台北雪茄館）

檢方查出，經營Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔老闆，疑似替太子集團所屬的多處水房洗錢，金流經地下匯兌後又洗出，如有太子集團成員或旗下相關公司需要新台幣時，陳男2人也會協助換取，並在雪茄店內面交。檢方於昨日指揮北市信義警分局等單位，兵分5路搜索，並將陳姓兄弟拘提到案，於今日下午將2人依洗錢等罪嫌移送北檢複訊。

檢警日前依美方提供的司法互助資料，查出太子集團疑透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士王國丹（Rose Wang）合作，以興建高級度假村為名，取得帛琉恩格貝拉斯島99年土地租約，實際卻用於博弈金流操作；另安排黃婕、施亭宇、王蕾絢等3名台籍女子負責當地經營事務。黃、施2人先前已到案並交保，王女則仍在境外，尚未歸案。專案小組在本月2日持法院核發搜索票，搜索度假村登記負責人，同時還是國安局退休軍官的台商石濱芳等3名被告相關處所共4處，並拘提、通知共8人到案。

訊後，石濱芳以120萬元交保，並被限制出境出海及科技監控；處理帛琉水房業務的江友志以20萬元交保，其他5名共犯則依涉案情節，裁定15萬元至50萬元交保。檢方目前已羈押8人，後續將持續追查相關金流與幕後運作。

