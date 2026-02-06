北市STEAM教育期刊建立跨域交流新平台

STEAM認證學校日新國小，圖左為教育局長湯志民。（圖：北市教育局提供）

▲STEAM認證學校日新國小，圖左為教育局長湯志民。（圖：北市教育局提供）

應全球AI浪潮並厚植未來人才競爭力，台北市教育局六日宣布，自今年起正式發行《台北市STEAM教育期刊》雙月刊。這份期刊作為串聯行政支持、學校認證及教學實踐的核心樞紐，不僅整合一一四年推動STEAM學校認證、課程教學工作坊及種子教師培訓等成果，更建構國際視野的STEAM教育知識庫。

北市教育局指出，首刊邀集產學研各界專家、校長及教師撰稿，總共收錄四篇專文，建構從在地實踐到全球趨勢的交流橋樑。期刊透過邀請台灣師範大學教授張玉山擔任主編，並納入大學端的轉化經驗、學校實務路徑及日本奈良教育大學國際趨勢觀察，以落實「產官學研協力」，讓理論與實務產生深度對話。

廣告 廣告

北市教育局強調，發行「台北市STEAM教育期刊」，不僅是施政方針與行政重點的傳遞，更是協助學校精準掌握政策走向，建構「台北市STEAM教育知識庫」的核心平台。最終目標是引領台北學子在AI浪潮精進科技素養，將其轉化為成就未來的無限動能。

藉由STEAM認證，鼓勵校方依據自身特色發展跨領域課程。這項認證制度與期刊知識庫相輔相成，由校長帶領行政團隊與教師專業社群，共同建構出具備「永續競爭力」的校園文化。透過頒發認證獎牌，期許建立起校際間典範學習網絡。