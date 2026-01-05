北市TPASS撐到1月底？蔣萬安：努力確保服務不中斷

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對今年度中央政府總預算面臨卡關，造成中央補助TPASS款項尚未撥入，北市目前先使用去年剩餘預算撐過，預計只能撐到1月底，外界擔憂衝擊通勤族權益。台北市長蔣萬安今（5日）表示，還是很希望行政院好好的跟立法院溝通，台北市一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷。

蔣萬安上午出席大同區與里長座談，會前接受媒體聯訪，做了上述表示。

另針對台北捷運北車、中山站上月19日發生兇嫌隨機攻擊事件，57歲英勇阻擋嫌犯身亡的余家昶告別式已於3日圓滿，台北捷運公司也規劃設置紀念牌，外界關注余家昶紀念牌製作進度，蔣萬安回應，捷運公司都已設計好且完成製作，相關設置期程，持續和家屬保持聯絡，也會尊重余家決定。

廣告 廣告

蔣萬安指出，余家昶的告別式甫圓滿，後續會再向家屬了解並確認設置時間等細節內容，目前規劃地點位於台北車站B1層的M8出口，一定尊重家屬意願。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TPASS定期票何時開放「QR碼進站」？北捷回應了

北市賓士遭潑糞便超噁畫面曝光！警點出關鍵恐難構成毀損罪