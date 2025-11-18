北市YouBike傷害險投保不到千萬 許淑華要求擴大保險範圍「市府將協調」

台北市長蔣萬安上任後推動YouBike前30分鐘免費政策，民進黨台北市議員許淑華18日指出，經營YouBike的微笑單車公司去年營收高達7.5億元，但替用戶保險費用僅987萬元，且請領條件相當嚴苛，質疑市府與微笑單車公司未正視民眾安全。（圖／報系資料照）

台北市長蔣萬安上任後恢復YouBike前30分鐘免費政策，騎乘人數逐年上升，民進黨台北市議員許淑華18日揭露，經營YouBike的微笑單車公司去年營收高達7.5億元，但替用戶保險費用僅只有987萬元，市府應要求擴大保險項目、範圍，以保障民眾安全。北市交通局長謝銘鴻回應，微笑單車公司並非不願提高保險金額，而是保險公司無法設計適合保單，未來會持續與業者協調。

許淑華昨在議會交通部門質詢指出，蔣萬安上任後恢復租借YouBike前30分鐘免費，騎乘人數節節上升，從民國112年4612萬5019人次、113年6539萬6344人次，114年到9月止已有5874萬3961人次。

不過，許淑華發現，業者營收隨租借次數變多逐漸增加，但對騎乘民眾投保費用僅987萬9771元，甚至申請保費條件嚴苛，使用者只有住院、失能、死亡等3種情況才能獲理賠，最高100萬元。根據統計，YouBike通報事故案件數自112年到今年11月，總計高達1722件，平均每天都會發生1至2件事故，最後理賠件數總共僅387件，只有22.5％理賠率。

許淑華指出，市府雖然有邀微笑單車公司及民間保險業者開會，會中卻稱「有道德風險、損失率高」，最後決議把保險名稱改為「公共自行車特定給付傷害險」，僅加強說明就好，不碰保障內容，這根本是在規避責任，YouBike本質是公辦民營，市府每年高額補助業者，就有義務讓人民騎的安心。

她要求交通局與微笑單車公司，應協調擴大保險範圍、放寬理賠項目，讓不慎發生意外致傷的使用者能擁有最基本保障。YouBike是台北人不可或缺的交通工具，絕不能變成「風險炸彈」，市府拿納稅錢補助業者，有責任與義務保護人民，沒有迴避空間。

謝銘鴻回應，市府曾邀集各界開會討論，微笑單車公司也願意提高保險金額，但保險業者態度相對保守，原因在於「設計不出適合YouBike的保單」，不過，謝銘鴻允諾未來會積極與微笑單車公司協調，以確保騎乘YouBike民眾的權益。

