北市YouBike推新獎勵 「空站還車、滿站借車」贈騎乘券

北市交通局聯合新北及桃園交通局推出新獎勵措施，明年元旦起民眾若只要在無位可還的站點借車，或是在無車可借的站點還車，就可以獲得騎乘券；而元旦起民眾在借車前，也須先填寫資料投保免費的傷害險才能借車。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安上任後，恢復YouBike騎乘前30分鐘免費的措施，也讓騎乘的民眾大幅上升，不僅借車站時常出現「無車可借、無位可還」的窘境，YouBike的意外事故數也有上升。為此北市交通局聯合新北及桃園交通局推出新措施，明年元旦起民眾若只要在無位可還的站點借車，或是在無車可借的站點還車，都可以獲得騎乘券；而元旦起民眾在借車前，也須先填寫資料投保免費的傷害險才能借車。

交通局指出，北北桃三市近年積極推動公共自行車政策，民眾使用YouBike非常踴躍。特別是在台北市恢復前30分鐘免費後，整體需求大幅成長。雖然市府與微笑單車公司同步加強調度量能，但在通勤尖峰期間，仍有部分站點會出現無車可借或無位可還的情況，因此三市共同推出YouBike「友愛接力」獎勵計畫。

交通局說，自明年元旦起，YouBike會員只要在無位可還的站點借YouBike 2.0車輛，或在無車可借的站點歸還YouBike 2.0，即可獲得5元騎乘券。另外，從滿站借出2.0E電輔車，因留一個空位供下一位使用者停放，也比照2.0提供5元騎乘券。希望藉此能讓車輛使用更有效率，鼓勵民眾一同協助車輛分流與更有效的使用。

此外，因應YouBike使用次數顯著成長，為降低意外事故風險，從元旦起民眾騎乘YouBike之前，須先填寫資料投保公共自行車傷害險，由政府全額負擔保費，民眾在騎乘公共自行車發生意外事故時，若造成死亡、失能及住院等情形，可憑醫療單據等文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額達100萬元。

交通局指出，原本因YouBike 2.0E電輔車車速較快，只有強制騎乘2.0E車輛時須投保，為確保YouBike使用者的騎乘安全，因此自元旦起擴大到所有車型皆須投保，讓所有YouBike使用者都能享有一致的安全保障。

