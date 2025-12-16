北市YouBike明年強制投保自行車傷害險 議員質疑理賠範圍不足

台北市YouBike明年元旦起將全面強制投保公共自行車傷害險，不過北市議員許淑華指出，目前理賠範圍僅限身故、失能與住院，排除門診手術等常見事故樣態，導致多數受傷案例無法獲得理賠，形同「有保險卻用不到」，要求提高保額並擴大納保項目。（本報資料照片）

台北市 YouBike 明年元旦起將全面強制投保公共自行車傷害險，不過現行保單內容遭議員質疑保障不足。北市議員許淑華指出，目前理賠範圍僅限身故、失能與住院，排除門診手術等常見事故樣態，導致多數受傷案例無法獲得理賠，形同「有保險卻用不到」，要求市府應督促業者提高保額並擴大納保項目。北市交通局回應，目前由產險公司進行精算，相關情境的保費試算，預計明年1月底前出爐。

許淑華指出，截至今年 3 月底，台北市 YouBike 會員數已達432萬人次，但統計民國112年至114年間騎乘事故共1154件，實際獲得理賠僅193件，理賠率約16.7％。再對照公共自行車傷害險投保金額，112年僅542萬元、113年987萬元，今年也僅約871萬元，與龐大使用人數明顯不成比例。

廣告 廣告

她強調，現行理賠條件過於嚴苛，曾有孩童騎乘 YouBike 摔斷牙齒，需接受門診手術卻未住院，最後完全無法申請理賠，顯示制度設計已無法因應實際使用風險，要求市府正視問題，補上保障缺口。

北市議會交通委員會第一召集人游淑慧也質疑，保費與保額本為正向關係，會員數超過400萬人，1年保費卻不到千萬元，等同壓低保障水準，問題究竟出在微笑單車公司不願提高保費，或是保險公司不願承作，市府都應說清楚。

議員徐弘庭則認為，保險業者顧慮「碰瓷」或濫用理賠並非沒有道理，建議可設計配套機制，例如每名會員一年限定理賠一次，或設定年度理賠上限，在風險控管與保障之間取得平衡。

交通局長謝銘鴻回應，原有契約確實僅涵蓋身故、失能與住院，但隨著騎乘人數增加，事故多為挫傷、撞擊等未住院卻傷勢不輕的情況，市府也已注意到現行制度不足，正與消基會、消保會、微笑單車公司及保險公司研議調整方向。

交通局運輸管理科長謝霖霆補充，市府已於12月9日開會決議，未來將朝「提高保費、擴大醫療行為保障」方向規畫，納入門診給付與門診手術，並設計包含自負額、無自負額及不同給付上限的多種方案，目前由產險公司進行精算，相關情境的保費試算，預計明年1月底前出爐。

更多中時新聞網報導

孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征