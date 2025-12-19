北師美術館攝影雙展 看見影像多重可能

記者劉昕翊／臺北報導

歲末年終，北師美術館將於明（20）日起至明年3月1日推出「浮生－《人間》中的報導攝影，1985－1989」與「in Vitro？in Vivo! 在試管中？在活體內！－攝影家立木義浩 × 東京大學」2檔攝影展覽，皆陳展豐富圖像，將從報導現場的真實紀錄到博物館跨域合作的創新實驗獻給觀眾，一次看見影像的多重可能。

在攝影技術普及化、人人都能拍攝，影像已泛濫成災的今日，觀眾能否重新意識到攝影的力量？此次北師美術館分別攜手《人間》雜誌，以及東京大學綜合研究博物館INTERMEDIATHEQUE團隊與日本知名攝影家立木義浩，融合報導攝影、博物館跨域，策劃2檔風格迥異的攝影展，期引領民眾看見攝影的多重現場，並於今（19）日舉辦開幕記者會。

廣告 廣告

其中，「浮生－《人間》中的報導攝影，1985–1989」展覽透過梳理、精煉47期雜誌中的5497張圖像，重現阮義忠、林柏樑、侯聰慧、梁國龍等12位攝影家，並以訪談影片分享其接觸攝影成為攝影記者的內容，更特別展出《人間》雜誌引薦的國際紀實攝影名家的的介紹專文，包含，安德烈・柯特茲（André Kertész）、多蘿⻄・蘭格（Dorothea Lange）以及啟發陳映真創辦《人間》雜誌的尤⾦・史密斯（Eugene Smith）等，在鼓勵臺灣攝影師吸收「典範」菁華之際，也進一步強化《人間》雜誌自我的社會定位。

另外，「in Vitro？in Vivo! 在試管中？在活體內！－攝影家立木義浩 × 東京大學」為科學和藝術攜手跨界合作，也是立木義浩首次在臺灣美術館舉辦展覽，共展出47件作品，呈現大學博物館所收藏的文物標本們被攝影快門捕捉到鮮為人知的趣味樣貌。

此外，北師美術館指出，2檔展覽遙相呼應，從人間現實到展櫃之內，談紀實到轉化，共同提醒全民，「攝影不僅是技術或風格的展演，更是一種持續追問世界、重新理解生命與存在的觀看行動」。展覽皆免費參觀，邀請觀眾走入展場，在影像之中，感受攝影所激發的思考深度與情感共振。

「浮生－《人間》中的報導攝影，1985－1989」展覽透過梳理、精煉47期雜誌中的5497張圖像，重現阮義忠、林柏樑、侯聰慧、梁國龍等12位攝影家。（北師美術館提供）

「in Vitro？in Vivo! 在試管中？在活體內！－攝影家立木義浩 × 東京大學」共展出47件作品，呈現大學博物館所收藏的文物標本們被攝影快門捕捉到鮮為人知的趣味樣貌。（北師美術館提供）

林柏樑〈矮靈祭（娛靈之夜，賽夏人與矮靈共歡)〉1987，陳展在「浮生－《人間》中的報導攝影，1985－1989」展覽中。（北師美術館提供）

北師美術館將於明（20）日起至明年3月1日，推出「浮生－《人間》中的報導攝影，1985－1989」與「in Vitro？in Vivo! 在試管中？在活體內！－攝影家立木義浩 × 東京大學」2檔攝影展覽。（北師美術館提供）