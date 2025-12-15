北廊廳已服務122航班、2.6萬人次「滿意度4.5顆星」交長：持續改善優化

記者李育道／台北報導

陳世凱向立法委員介紹北登機廊廳設計。（圖／交通部提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，預計年底前正式啟用。立法院交通委員會今前往考察，立委建議，旅客指示牌面應增加中英以外的多元語言，並將經驗納入高雄機場新航廈建設。



立法院交通委員會於今日赴桃園國際機場考察第三航廈北廊廳試營運情形，由立法院李昆澤召委、王義川委員、邱若華委員、魯明哲委員、廖先翔委員等委員出席；交通部由陳世凱部長率桃機公司楊偉甫董事長、范孝倫總經理、民航局何淑萍局長、航政司韓振華司長等主管陪同，現場聽取桃機公司說明試營運概況並視察旅客登機與相關服務設施整備情形。

北廊廳12月1日起試營運，截至12月14日累計122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機。（圖／記者李育道攝影）

北廊廳12月1日起試營運，截至12月14日累計122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，旅客普遍回饋候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。

北旅客普遍回饋候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。（圖／記者李育道攝影）

北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場設有咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機。

北廊廳現場設有咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機。（圖／記者李育道攝影）

李昆澤召委表示，第三航廈北廊廳新穎的設計，帶給旅客全新感受，請桃機公司在設施功能、服務效能、旅客便利性等部分持續提升，並研議於旅客指示牌面增加除中英以外之多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全，以及請民航局參酌桃園機場第三航廈建設經驗，將相關值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。

李昆澤建議於旅客指示牌面增加除中英以外之多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全。（圖／記者李育道攝影）

陳世凱指出，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

