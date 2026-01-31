北式琉璃瓦新風貌 鳳山巖觀音寺入火安座傳承信仰

市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市長張善政今(31)日上午前往桃園區，出席「鳳山巖觀音寺入火安座法會儀式」。張善政表示，鳳山巖觀音寺歷史悠久，與地方發展緊密相連，此次歷經8年重建工程，在地方仕紳與信眾的共同努力下煥然一新。今日安座象徵寺廟重新出發，期許未來鳳山巖能持續弘揚觀音佛祖慈悲濟世的愛心，實踐「北觀音、南媽祖」的願景。

張善政指出，今日現場一位百歲人瑞特別前來共襄盛舉，與百年古剎見證歷史新頁，場面溫馨且具傳承意義。張善政除了感謝修建主任委員楊鑫坤及主委游進添的付出，也期勉廟方繼續扮演地方信仰樞紐角色，引領信眾在桃園從事更多善行義舉，讓社會更加祥和安定。

市長張善政參香祈福。圖：市府提供

民政局表示，鳳山巖觀音寺主祀準提佛母（千手千眼觀音菩薩），由臺北龍山寺分靈安座，並配祀關聖帝君、天上聖母等諸神，展現佛道並融的信仰特色。該寺肇建於民國11年，歷經地方信眾長年護持與多次修繕擴建，逐步發展為地方重要信仰中心。此次重建由地方耆老與信眾共同投入，在時任主任委員楊鑫坤倡議推動下完成整修，採北式琉璃瓦建築風格，整體風貌煥然一新。

