北彰化盼第2交流道解塞車 工期預計9年挨批太慢 縣府回應了

彰化縣政府今日舉辦彰化第二交流道可行性評估地方說明會，吸引民眾到場了解。（葉靜美攝）

彰化縣政府今日舉辦彰化第二交流道可行性評估地方說明會，有議員希望縮短時程，縣府工務處長許俊宏（站立者）承諾會加速來處理。（葉靜美攝）

北彰化目前只有彰化交流道，和美等地區有15萬人口卻被迫繞遠路，也造成台19線經常塞車，地方尋求解方，爭取增設第2交流道，該計畫總建設經費約24.15億元，預估民國124年底完工，以彰美路為連絡道，彰化縣政府今日舉辦可行性評估地方說明會，因時程長達9年多，有縣議員希望能縮短時程，縣府表示，會加速來處理。

彰化縣政府今日舉辦彰化第二交流道可行性評估地方說明會，吸引民眾到場了解。（葉靜美攝）

彰化縣政府今日邀集高速公路局、和美鎮公所及縣府相關單位，舉辦說明會，由縣府工務處長許俊宏主持，他表示彰化交流道車流量大，民眾上下高速公路都受影響，造成附近交通複雜，立法院交通委員會在去年4月邀相關單位進行勘查，地方建議增設第二交流道，縣府因此委託顧問公司做可行性評估，並在今日舉辦說明會。除和美場，另彰化場也在今日下午舉辦。

廣告 廣告

「人進來、車進來，錢就進來」，和美鎮長林庚壬表示，和美、伸港、線西等鄉鎮就有約15萬人口，這些民眾被迫只能繞道經彰化交流道行駛國道一，也造成台19線及周邊道路經常塞車，地方期待開闢第二交流道，除疏解交通，也可帶動地方經濟及房地產等的發展。

簡報指出，因公路路線設計規範規定兩交流道需間隔2公里以上，第二交流道可設置在國一194.75K至198.4K間，即彰美路、彰和路間，考量到交流道下來的連絡道需有單向雙車道共4個車道，因此以彰美路為連絡道，採都會鑽石型交流道設計，即盡可能緊貼國道，減少用地範圍及對民間土地的影響。

該計畫預估影響2公頃私有土地，受影響建物約有115棟，在第二交流道完工後，原利用彰化交流道的車流，預測將有4成改道第二交流道，可有效改善台19線交通狀況，彰美路也可負荷此交通量；該計畫總建設經費估計約24.15億元，預計今年底完成可行性評估作業並提請中央審議核定，接續辦理規畫設計、環境差異影響分析、用地取得及施工等，預計實際施工日期約4年，約在124年底完工。

由於工程完工長達9年多，縣議員蕭文雄及周君綾等人都認為工程太長，希望能縮短時程，周君陵建議，環差及設計作業、都計變更、用地取得等作業可併行作業；許俊宏也認同好的建設，手腳就要快，承諾會加速來處理，並當場指示顧問公司進行說明，顧問公司表示，會爭取後續期程能並行作業以縮短時間，加速工程進行。

更多中時新聞網報導

發票盃路跑擬增辦 藍批助選

老師上街 淚訴校事會議霸凌

星宇A350藝術機 下半年啟航