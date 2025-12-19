北彰化聽歌、南彰化拚聖誕 縣內夜晚超熱鬧

彰化縣政府舉辦的彰化歲末晚會，邀請9組重量級歌手與樂團輪番獻唱。（資料照）

彰化縣政府20日將在北彰化的彰化縣立體育場舉辦歲末晚會，9組重量級歌手與樂團將輪番獻唱，用音樂點燃歲末的熱情，同日，南彰化也「輸人不輸陣」，員林市、田中鎮在晚間也將舉辦聖誕節晚會及踩街活動，員林市8公尺聖誕樹將pk田中鎮走可愛風的聖誕主燈薑餅屋，並在20日正式點燈，加上各式燈飾，璀璨南彰化夜空。

由彰化縣政府舉辦的彰化歲末晚會，重磅邀請到12月26、27要在小巨蛋舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑，讓買不到票的歌迷能先來彰化免費朝「聖」，還有聽團群喜愛的麋先生樂團及小男孩樂團、創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，及歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安等，用音樂及煙火秀陪伴民眾度過愉悅的周末。

員林市公所裝設了高達8公尺的聖誕樹主燈，將在20日進行點燈儀式。（員林市公所提供／葉靜美彰化傳真）

員林市公所也將在員林公園舉辦「2025員林平安YA!」聖誕節晚會暨踩街活動，市公所裝設了高達8公尺的聖誕樹及在城市進行光環境點綴裝置，讓整個城市沉浸在濃厚的聖誕節氛圍中，燈飾更將延續到「2026員林燈會」、明年3月8日，此外，還特別設立互動裝置「星願祝福屋」，民眾可寫下聖誕祝福並將未來的祈願與祝福親手掛上聖誕樹，還有聖誕好禮摸彩、聖誕小物發送，要讓民眾滿載而歸。

員林市代理市長賴致富表示，聖誕節的起源是宗教節慶，但在台灣自由包容的社會氛圍下，已逐漸成為全民共同歡慶的節日，市公所舉辦『2025員林平安YA!』聖誕節晚會暨踩街活動，取其溫馨、團聚、互助與關懷的節慶精神，希望傳遞溫暖與幸福。

同時間，田中鎮公所與田中基督長老教會、田中天主教堂也將在田中火車站前廣場舉辦2025田中光影聖誕踩街嘉年華～聖誕點燈活動，「幸福許願馬」小提燈將首次公開亮相外，現場並限量發放給民眾，此外還有炫光舞團、田中地方表演團體結合光影舞蹈表演與聖誕老公公、大小天使共同攜手踩街，熱鬧一整夜。

田中燈節也將同時展開，在街區燈飾部分，融入馬年意象，駿馬造型的燈飾、象徵福祿串串相連的彩色葫蘆燈籠串、充滿童趣風格的紙飛機燈飾、象徵團聚圓滿的團圓燈布置，還有精彩的主燈「騎福米寶耀馬年」，象徵著馬到成功、五穀豐收，參與踩街民眾，還能獲得聖誕小夜燈、聖誕小禮物，一同歡慶聖誕佳節。

