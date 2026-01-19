北彰家扶歲末走訪 志工送暖圓夢助弱勢家庭

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將至，彰化家扶中心北彰展愛隊志工今（19）日展開歲末「傳愛大動員」，走訪福興鄉10戶扶助家庭，親手送上民生物資及孩子圓夢禮物，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖與關懷。

彰化家扶北彰展愛隊志工走訪扶助家庭，送暖物資與微波爐，助孩子圓夢過好年。（彰化家扶提供）

受物價上漲影響，弱勢家庭日常生活負擔加重。北彰展愛隊發起物資募集，依各家實際需求準備衛生紙、洗衣精、牙膏、牙刷等生活必需品，希望減輕家庭經濟壓力，讓孩子安心迎接新年。

其中，小泓一家特別引人關注。小泓父母皆領有身心障礙證明，母親因精神疾病影響，時常出現攻擊行為；父親肢體障礙，健康狀況不佳，僅能在節日時販售彩券及口香糖補貼家用，家庭經濟主要依靠社會福利維持。小泓目前就讀餐飲技術科，課後仍在餐廳打工分擔家計。由於家中缺乏設備，他經常只能吃冰冷的飯菜，因此最大的心願是一台微波爐。

北彰展愛隊在了解後，不僅送上微波爐，還鼓勵小泓持續精進餐飲技能、考取專業證照，希望他未來能憑一技之長投入餐飲產業，打造穩定生活。 北彰展愛隊隊長黃獻樟表示，「歲末『傳愛大動員』活動希望透過志工親自到宅，深入了解每戶扶助家庭需求。」他說，看見像小泓這樣的孩子在艱困環境中仍努力向學、分擔家計，令人動容。志工不僅提供物資，也透過圓夢行動回應孩子最迫切需求，讓家庭感受到社會溫暖。

彰化家扶中心主任王震光指出，社工人力有限，各項扶助服務需要後援團體與志工支持。他感謝北彰展愛隊多年歲末慰問活動，透過實際行動關懷孩子與家庭，也呼籲社會大眾響應「無窮世代－傳愛過好年」活動，匯聚更多愛與資源，成為扶助家庭最堅強的後盾。

王震光說，有興趣參與志工或響應活動的民眾，可洽詢04-7569336，或透過郵局劃撥帳號：00271389捐款。