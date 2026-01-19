北彰展愛隊用行動送祝福 陪伴扶助家庭安心過好年

▲彰化家扶中心北彰展愛隊的志工夥伴全體總動員，特別選在農曆年前，親自走訪福興鄉10戶扶助家庭，逐戶將溫暖送到家門。（圖／彰化家扶中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節將至，愛不缺席。彰化家扶中心北彰展愛隊的志工夥伴全體總動員，特別選在農曆年前，親自走訪福興鄉10戶扶助家庭，逐戶將溫暖送到家門。有感於近年民生物資價格持續上漲，對經濟弱勢家庭而言，日常用品的購買成為一項不小的負擔，北彰展愛隊因此發起物資募集行動，針對家庭實際需求，準備衛生紙、洗衣精、牙膏、牙刷等民生必需品，希望在新的一年為家庭減輕生活壓力，讓扶助家庭能安心迎接春節、溫暖過好年。

住在福興鄉的小泓，父母皆領有身心障礙證明，母親因精神疾病影響，時常出現攻擊行為，父親則為肢體障礙者，行動須仰賴輪椅且健康狀況不佳，僅能於過年或節日時外出販售彩券及口香糖補貼家用，家庭經濟主要仰賴社會福利補助維持。小泓目前就讀餐飲技術科，為了減輕家中經濟負擔，課後仍至餐廳打工，努力分擔家計。由於家中缺乏設備，經常只能食用冰冷的飯菜，因此他最大的心願，就是能擁有一台微波爐，讓自己在下班返家後，能加熱餐食或簡單料理，吃上一頓溫熱的飯菜。

北彰展愛隊在了解小泓的生活狀況與心願後，特別協助實現他的圓夢禮物，除送上微波爐外，也鼓勵孩子持續精進餐飲相關技能、考取證照，期盼他未來能憑藉一技之長，順利投入餐飲相關產業，為自己打造更穩定的未來。

北彰展愛隊隊長黃獻樟表示，每年歲末舉辦的「傳愛大動員」慰問活動，正是希望透過志工親自到宅關懷，深入了解每一戶扶助家庭的實際需求。此次走訪過程中，看見像小泓一樣的孩子，在艱困家庭環境中仍努力向學、分擔家計，令人相當感動。北彰展愛隊不僅提供民生物資，更透過圓夢行動回應孩子最迫切的生活需要，盼能在寒冬中為家庭減輕經濟壓力，也讓孩子感受到社會的支持與溫暖，安心迎接新的一年。

彰化家扶中心主任王震光表示，第一線社工人力有限，推動各項扶助服務更需要後援團體與志工夥伴共同投入。感謝北彰展愛隊多年來持續於歲末舉辦春節慰問活動，透過實際行動關懷像小泓這樣努力向上的孩子與家庭，不僅減輕扶助家庭的生活壓力，也讓他們能更安心迎接新年。彰化家扶誠摯邀請社會大眾一同響應「無窮世代－傳愛過好年」活動，匯聚更多愛與資源，讓社會的溫暖成為家扶孩子成長路上最堅強的後盾。歡迎有興趣擔任志工的民眾可以來電洽詢04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。