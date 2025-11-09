「北影新人」李國強演技大耀進！被陸小芬大讚 許願想與這位影后合作

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

在《聽海湧》中表現亮眼而入選台北電影獎「非常新人」的李國強，近期以新作《接住流星的人》再度展現細膩真摯的演技，劇中他飾演課輔班的志工老師，與金馬影后陸小芬有許多精彩對手戲，李國強坦言，「一開始聽到要跟小芬姐對戲，只想著哇！這麼快就能遇到她！」沒想到定裝當天，小芬姐就主動熱情打招呼，讓他原本的緊張情緒瞬間消失。

在《聽海湧》表現亮眼入選北影「非常新人」的李國強，近期新作《接住流星的人》再度展現細膩真摯演技 (圖／廣達多媒體提供)

李國強透露，片場中陸小芬總是笑嘻嘻、愛分零食給大家，甚至只要演員台詞講得順，就會握手鼓勵，「你會得獎！」李國強回憶，「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿。」其中最讓他難忘的，是與小芬姐在課輔班告別的那場戲，「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻。」

李國強雖然不是科班出身，但卻可以在短時間內展現極佳的角色轉換能力。他分享，「我會先想清楚這個角色存在的意義，是要傳達什麼、在團體中扮演什麼樣的個性，再從生活經驗中去捏出角色。」他感性表示，從《聽海湧》的青澀成長到《接住流星的人》的溫柔告別，再到即將播出《監所男子囚生記》中的幽默與鬆弛，每一個角色都讓他更突破自己，「表演不是演別人，而是學會在角色裡更了解自己。」

李國強連續與金馬影后陸小芬、金馬男配施名帥合作，他表示，自己學到最多且最珍貴的是他們對於表演的態度，「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員。」接下來，李國強將在11月上映的《大濛》與尚未播出的《成名在望》中亮相，挑戰一正一邪兩種角色。被問最想合作對象，他秒答：「謝盈萱！其實我也滿常在打工場合服務盈萱姐，希望下次見面是在片場，而不是只在活動會場。」





