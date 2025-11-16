北影最佳導演首部長片殺青 《懸日掛月》天才新演員大飆戲

導演呂柏勳（左起）與兩位主角王傑登、雷豐銘合照。（好威映象提供）

曾以短片《野潮》拿下台北電影獎最佳導演獎的青年創作者呂柏勳，宣佈他的個人首部長片《懸日掛月》正式殺青，即將緊鑼密鼓地進入後製，電影預計明年2026年完成並上映。本片延續呂柏勳對於家鄉土地與青少年題材的關注，以寫實手法描繪成長的矛盾與友情的試煉，並大膽啟用兩位少年演員王傑登、雷豐銘，導演也對兩位自然的演技讚不絕口，令人期待。

《懸日掛月》故事描述一個在台灣西南部漁村長大的13歲少年俊佑，與一年前從新加坡搬來的少年彥霆成為秘密好友。彥霆的父親從事光電開發，搬回台灣後，彥霆一家因光電開發與村中居民產生隔閡。隨著村內因光電投資引發的衝突不斷加劇，大人間的矛盾也波及到孩子們，讓俊佑與彥霆的友情變得更加困難。俊佑試圖在家庭、朋友之間調解紛爭，甚至展開「破冰計劃」試圖讓彥霆融入當地男孩。但俊佑的祖父村長疑似因收受賄賂、在村民和投資者間周旋，而被彥霆的父親告發，局勢日益緊張。最終，連俊佑與彥霆之間的友誼也出現裂痕。

本片除了兩位初生之犢不怕虎的少年演員外，導演也請來陸弈靜、龍天翔、張再興、龐蕾馨、陳邦鋆等硬底子演員一同飆戲，讓這些演員大呼過癮，是個很難忘的演出經驗。本片獲得文化部輔導金、高雄人、文策院、金魚企劃、鏡銀匯智、光孚影像、花一映画等投資，並由映光影像、青山電影共同出品製作。本片殺青後隨即入選今年金馬創投WIP單元，隨著作品進入後期階段，也持續尋找資源及合作可能。

