北影最佳導演首部長片殺青 《懸日掛月》天才新演員大飆戲
曾以短片《野潮》拿下台北電影獎最佳導演獎的青年創作者呂柏勳，宣佈他的個人首部長片《懸日掛月》正式殺青，即將緊鑼密鼓地進入後製，電影預計明年2026年完成並上映。本片延續呂柏勳對於家鄉土地與青少年題材的關注，以寫實手法描繪成長的矛盾與友情的試煉，並大膽啟用兩位少年演員王傑登、雷豐銘，導演也對兩位自然的演技讚不絕口，令人期待。
《懸日掛月》故事描述一個在台灣西南部漁村長大的13歲少年俊佑，與一年前從新加坡搬來的少年彥霆成為秘密好友。彥霆的父親從事光電開發，搬回台灣後，彥霆一家因光電開發與村中居民產生隔閡。隨著村內因光電投資引發的衝突不斷加劇，大人間的矛盾也波及到孩子們，讓俊佑與彥霆的友情變得更加困難。俊佑試圖在家庭、朋友之間調解紛爭，甚至展開「破冰計劃」試圖讓彥霆融入當地男孩。但俊佑的祖父村長疑似因收受賄賂、在村民和投資者間周旋，而被彥霆的父親告發，局勢日益緊張。最終，連俊佑與彥霆之間的友誼也出現裂痕。
本片除了兩位初生之犢不怕虎的少年演員外，導演也請來陸弈靜、龍天翔、張再興、龐蕾馨、陳邦鋆等硬底子演員一同飆戲，讓這些演員大呼過癮，是個很難忘的演出經驗。本片獲得文化部輔導金、高雄人、文策院、金魚企劃、鏡銀匯智、光孚影像、花一映画等投資，並由映光影像、青山電影共同出品製作。本片殺青後隨即入選今年金馬創投WIP單元，隨著作品進入後期階段，也持續尋找資源及合作可能。
更多中時新聞網報導
Ozone年底辦趴 自虧人體耶誕樹
楊謹華演網紅媽救女 慘被直播公審掀高潮
蔡依林露腰攻大巨蛋 連喊7次「非常大」
其他人也在看
玖壹壹音樂節開唱！阿倉極限鐵人賽後趕來 睡2小時照樣嗨
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「國民天團」玖壹壹迎來成軍16週年，再度號召南北親友齊聚台中，於11月15日至16日在水湳中央公園舉辦《玖壹壹南北貳路音樂...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
妻夫木聰稱來台灣像回家 熟悉到差點忘帶護照
（中央社記者王心妤台北16日電）導演大友啟史、日星妻夫木聰帶著新片「寶島」參與金馬影展，妻夫木聰不只常來台灣更擔任觀光代言人，他今天笑說，來台灣有回家的感覺，「這次要來，還差點忘記帶護照。」中央社 ・ 7 小時前
樂聲傳愛幸福久久 情暖芳苑敬老情
為關懷芳苑鄉長輩、弘揚敬老尊賢的美德，傳遞社會溫暖與真摯關懷，芳苑鄉公所特別結合財團法人蔡衍明愛心基金會與旺旺中時公益演唱團攜手舉辦「芳苑鄉敬老關懷音樂會」，活動於11月15日下午2時假芳苑鄉活動中心隆重登場。邀請本鄉各村長輩齊聚一堂，在悠揚樂聲與歡笑中，共度溫馨幸福的午後時光。此次音樂會以「公益、關懷、傳愛」為主軸，邀請多位知名歌手接力獻唱，帶來耳熟能詳的經典金曲與動人旋律，讓長輩們在熟悉的歌聲中重溫青春記憶、感受滿滿愛意。活動現場洋溢著溫馨與喜悅的氛圍，期盼長輩們在音樂與笑聲中，感受到社會各界的關懷，留下難忘而美好的回憶。芳苑鄉長林保玲表示，此次敬老關懷音樂會不僅是對長輩的致敬與感恩，更展現出社區團結與互助的力量。希望藉由音樂的感動，將愛與溫暖傳遞至每一位長輩的心中，讓芳苑成為充滿笑容與幸福的樂齡家園。林鄉長也誠摯邀請鄉親踴躍參加，共同為長輩獻上祝福與掌聲，讓愛在旋律中流動，讓溫情在芳苑綻放。更多新聞推薦 ● 全面關注兒童身心發展 賴清德宣布成立「兒少及家庭署」台灣好新聞 ・ 4 小時前
遠傳助松菸打造智慧杆示範場域成果展今登場
(記者謝政儒綜合報導)由經濟部產業發展署指導、台北市電腦商業同業公會執行的「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」，由遠傳電信協助於松山文創園區建置智慧桿先導示範場域，以推動智慧城市相關應用，今（14）日...自立晚報 ・ 1 天前
始源談抖音風波「請再相信我一次」利特獲金鐘想與粉絲續創奇蹟
韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，而在15日第二場活動結束前，9位成員在演出尾聲輪番發表真情流露的長篇感言，隊長利特手持粉絲應援手幅「不是END，是AND，也是永遠」，感動表示：「這是我20年前說過的話。不是說說就能成功，我們是被選擇的職業，不能想玩就玩、想吃就吃、想睡就睡。」中時新聞網 ・ 1 天前
母親20年來每2小時起床一次，為女兒測血糖...如何克服第1型糖尿病患長期照護的挑戰？
11月14日是世界糖尿病日，今年國際糖尿病聯盟（IDF）世界糖尿病日（World信傳媒 ・ 7 小時前
痰液如「呼吸道垃圾堆」 專家曝：充足水分是排痰關鍵
痰液如同呼吸道的「垃圾堆」，正常情況下會自然排出，但一旦堆積過多，可能阻塞呼吸道、引發感染，甚至導致呼吸困難。老年人、長期臥床患者及慢性肺病患者尤其需要注意痰液堆積問題。中天新聞網 ・ 7 小時前
中部顱顏家庭齊聚麗寶樂園 20歲施羽桂勇敢面對先天神經纖維瘤
羅慧夫顱顏基金會今天在台中市麗寶樂園「世界劇場」舉辦中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎，173個顱顏家庭、共587人齊聚參與，女大生施羽桂因罹患先天神經纖維瘤，影響其相貌，甚至視力，3年動了5次手術，她上台分享，特別感謝父母始終以正向態度陪伴，讓她學會接受腫瘤就是自己的一部分，強調「接受了我就是自由時報 ・ 9 小時前
「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導高雄市長陳其邁8日出席「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節時，原本有意要「餵食」綠委賴瑞隆吃豬肉，孰料一個猝不及防就「轉手自己吃掉」，逗得賴瑞隆又好氣又好笑，有網友調侃「陳三歲上線了」；而陳其邁昨（15）日同台南韓啦啦隊女神安芝儇時，又「故技重施」，逗得現場哄堂大笑。對此，賴瑞隆今（16）日笑回，陳市長平常「緊緊緊」，是個政策控，但私下是蠻輕鬆的，希望能「博君一笑」。民視 ・ 7 小時前
空勤總隊黑鷹訂118年進駐松山 提升北部救援量能
（中央社記者黃麗芸台北16日電）空中勤務總隊今天表示，使用逾40年的台北駐地棚廠廳舍老舊，目前新建工程進度已達41%，預計118年竣工啟用，屆時黑鷹直升機將進駐松山機場，大幅提升北部地區空中救援量能。中央社 ・ 8 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 9 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前