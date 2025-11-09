北影「非常新人」撞臉黃立行 和金馬影后對戲全身發麻！被讚：會得獎
在《聽海湧》中表現亮眼而入選台北電影獎「非常新人」的李國強，在新戲《接住流星的人》中與金馬影后陸小芬有非常多精彩的對手戲，「一開始聽到要跟小芬姐對戲，只想著哇！這麼快就能遇到她」。沒想到定裝當天，陸小芬就主動熱情打招呼，讓李國強原本的緊張瞬間消散。
在片場，陸小芬總是笑嘻嘻、愛分零食給大家，甚至只要演員台詞講得順，就會握手鼓勵一句：「你會得獎！」李國強感動回憶：「她給的能量真的滿到溢出來，每次重拍都像第一次一樣飽滿。」其中最讓李國強難忘的，是與陸小芬在課輔班告別的那場戲，「她幾乎沒台詞，卻用眼神和手的力道傳遞情緒，那一刻真的像要離開一個家，被她演到全身發麻」。
而在即將播出的《監所男子囚生記》中，李國強化身懶散卻可愛的獄警，展現喜感與反差魅力。談到再度與金馬男配施名帥合作，他笑說：「主要是開心多於壓力，因為在《聽海湧》的時候就受小帥哥很多照顧。」
兩人私下互動充滿笑料，李國強說：「小帥哥覺得我很像張少懷，我告訴他其實很多人都說我更像黃立行，結果他逢人介紹我是黃立行，還誘導我把黃立行的元素放進角色裡！」李國強也常在片場即興加入「黃立行風格」的小動作與語氣，逗得全劇組笑成一片。
回憶起劇中一場桌球比賽的戲，雖然只是加油的角色，卻拍了一整天，「有好多即興演出，現在回想起來還是覺得自己可以更放開一些」。李國強感性地說，施名帥曾在拍攝空檔走過來稱讚他：「不錯啊，滿鬆的。」讓他驚喜又感動，「謝謝一路上遇到的這些前輩給了我繼續往前的勇氣，也讓我越來越相信自己」。
能連續與金馬影后陸小芬、金馬男配施名帥合作，李國強學到最多、也最珍貴的，是他們對待表演的態度，「他們不帶光環、不擺架子，專注完成每一場戲，這就是我心中理想的演員」。被問最想合作對象，他秒答：「謝盈萱！其實我也滿常在打工場合服務盈萱姐，希望下次見面是在片場，而不是只在活動會場。」
楊謹華「鬧翻閨密」真實心聲全說了 多年重逢露出這表情！讓女星氣炸
趙露思「新程已啟」宣布工作室成立 生日會上泣不成聲：太難了！
Andy震撼宣告「消失72小時」做出重大決定 驚吐受困「焦慮監獄」心聲
