北恐攻媒體「冒險報導遭疑共犯」 女主播休假奔現場連線：感謝前輩喚醒記憶

（翻攝自新聞主播 廖芳潔臉書）

北捷北車、中山站19日隨機砍人案震驚社會，造成無辜民眾3死11傷，凶嫌張文最後墜樓身亡，少數碰巧在場的媒體記者立刻取材進行報導，卻在Threads上引來大量網友質疑是共犯，甚至導向中共滲透的陰謀論。當晚第一時間趕往北車的《鏡新聞》當家主播廖芳潔，得知北車發生煙霧彈事件後，腦海浮現前輩衝現場連線的畫面，隨即決定不過站直達北車直播，充分展現身為新聞人的專業及職責。

北捷恐攻隔天（20日），廖芳潔在臉書發文回憶，當天她剛好休假，傍晚正搭乘捷運前往私人聚會赴約，晚間6點左右快到捷運市政府站時，剛好得知北車發生煙霧彈事件。

當時人在忠孝新生站的她，突然想起2016年松山車站爆炸案，前輩吳安琪主播第一時間到現場連線的畫面，加上正值通勤尖峰時段，公司前往採訪的同事可能還塞在車陣裡，於是決定過站不下車、趕往後兩站的北車進行連線。廖芳潔感謝前輩將「新聞人在新聞現場行動」這句話深深刻在她腦海，促使她19日傍晚主動給自己加班。

對於事件本身，廖芳潔遺憾台灣再次面對這樣令社會驚慌恐懼的事件，為死者家屬失去摯愛的家人默哀。她期盼在凶嫌動機慢慢被拼湊的同時，也能盡快找出這個價值觀愈趨分歧跟極端的世界，該如何應對各種突發危機的SOP解方。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

