北愛爾蘭持刀攻擊1重傷 兇嫌蘇丹籍引發激烈反移民抗議

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2026年6月9日，北愛爾蘭貝爾法斯特東部的，反移民示威者縱火燒車。美聯社



北愛爾蘭週一（6/8）深夜發生砍人案，嫌犯是一名蘇丹籍男子，消息傳出後引發當地激烈反移民示威。此前英國也已因為另一起案件而氣氛緊張，當局嚴防反移民情緒擴散。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等報導，這起砍人案發生於北愛爾蘭最大城貝爾法斯特的北部，嫌犯週一深夜持一把廚刀襲擊他人，導致1名40多歲男子眼睛、頭頸部、背部都重傷，後來是數名路邊民眾在警方趕到前就先介入制止；襲擊過程被目擊者拍下，迅速在網路上傳開。

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嫌犯是一名30歲蘇丹籍男子，警方正在調查犯案動機。北愛爾蘭助理警察局長韓德森（Ryan Henderson）表示，此為重大案件，但初判與恐怖主義無關，也沒有其他共犯。

該名蘇丹籍嫌犯住在案發地點附近。警方表示，他於某個不詳日期蘇丹前往巴黎，再從巴黎搭機前往愛爾蘭首都都柏林，然後申請英國庇護，2023年9月獲得英國的5年期居留簽證，同年2月從都柏林（Dublin）搭乘巴士到貝爾法斯特，北愛爾蘭警方此前完全沒有他的紀錄。

本案發生時間極為敏感，北愛爾蘭一年前才發生一起嚴重移民犯罪。2025年6月在巴利米納鎮（Ballymena），2名羅馬尼亞裔青少年企圖性侵1名少女而被捕，引方當地數晚抗議，結果兩人都獲不起訴。

2026年6月9日，北愛爾蘭貝爾法斯特東部的，反移民示威者縱火燒車。美聯社

2026年6月9日，北愛爾蘭貝爾法斯特東部的，反移民示威者縱火燒車。美聯社

週一又發生襲擊事件後，貝爾法斯特發生反移民抗議。貝爾法斯特東部有身穿黑衣、戴面罩的示威者縱火燒毀公車、垃圾桶。有人計畫舉行大規模抗議，北愛爾蘭政府和警方則呼籲民眾不要煽動仇恨和恐懼，也不要針對特定族群；北愛爾蘭幾個主要政黨聯合呼籲大眾冷靜，暴動只會給社區帶來更多傷害。

這起事件引發的情緒也可能擴散到英國其他地區，使原本就緊張的反移民示威再升級。英國南安普敦（Southampton）一名大學生去年12月遭人刺傷，兇手是一名英國籍的印度錫克教男子，警方到場後，錫克教男子聲稱自己遭遇種族歧視，竟將已經中了刀傷的大學生上銬逮捕，大學生後來重傷不治。

該名錫克教男子上週被判處無期徒刑，須服刑21年才可申請假釋；警方密錄器畫面也在上週公布，引發公憤，民眾上街示威，與警方發生暴力衝突，又導致多人被控擾亂治安。

2026年6月9日，在英國南安普敦，反移民示威者上街抗議。美聯社

2026年6月9日，在英國南安普敦，反移民情緒高漲的民眾示威期間與警方衝突。路透社

2026年6月9日，在英國南安普敦，反移民情緒高漲的民眾示威期間與警方衝突。路透社

2026年6月9日，在英國南安普敦，反移民情緒高漲的民眾示威期間與警方衝突。路透社

2026年6月9日，在英國南安普敦，反移民情緒高漲的民眾示威期間與警方衝突。路透社

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