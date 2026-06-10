北愛爾蘭首府爆衝突！蘇丹籍移民持刀傷人引公憤 民眾上街抗議燒毀住宅和公車

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北愛爾蘭首都貝爾法斯特台灣時間10日爆發激烈衝突。（圖／達志／美聯社）

北愛爾蘭首都貝爾法斯特台灣時間10日爆發激烈衝突，起因於一名來自蘇丹的移民持刀攻擊事件，憤怒的民眾走上街頭抗議，示威者砸毀窗戶、縱火焚燒住宅，甚至燒毀公車，情況相當混亂。

根據外媒報導，一名30歲的蘇丹移民日前持刀攻擊另一名40多歲北愛爾蘭當地的男子，造成該男子眼部嚴重受創、背部與臉部也有嚴重刀傷，由於殘忍的行兇過程被一旁民眾拍下，並在網路瘋傳，立即引發當地民眾怒火，群眾上街抗議。

然而，抗議行動最終演變成激烈衝突，憤怒的群眾包括多名蒙面男子，在貝爾法斯特各地劫持車輛、縱火焚燒住宅與警車，並破壞商家，蒙面示威者一邊砸窗、踹門，一邊高喊：「把外國人趕出去！」這場行動也迫使當地居民逃離家園，現場濃煙四起、混亂不堪。

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北愛爾蘭首席部長Michelle O'Neill發表聲明，嚴厲譴責這場破壞行動，稱其是赤裸裸的暴徒行徑。另一方面，Elon Musk也來「參一腳」，對此次事件提到：「只有持續且大聲地抗議，事情才會改變！！」目前當局呼籲所有人保持冷靜，並避免從事任何可能使自己或他人陷入危險的行為。

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