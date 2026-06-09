北愛爾蘭驚傳持刀攻擊1人重傷 蘇丹籍男子遭逮捕

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（中央社貝爾法斯特9日綜合外電報導）北愛爾蘭警方今天逮捕一名蘇丹籍男子，指控他昨天深夜涉嫌在貝爾法斯特北部持刀攻擊，導致1人重傷。這起事件影片在網路上瘋傳，引發示威抗議聲浪。

路透社報導，北愛爾蘭助理警察局長韓德森（Ryan Henderson）宣布此案為「重大事件」，並在記者會上表示：「我理解昨晚的蓄意謀殺事件，會讓民眾產生從恐懼到憤怒等各種複雜情緒。」

韓德森表示，受害者為一名40多歲男性，他在這起「殘暴」攻擊中，眼睛遭受重創，臉部及背部也遭砍傷，警方隨後在現場尋獲一把涉案菜刀；涉嫌犯下此案的30歲蘇丹籍男子，目前已因謀殺未遂遭到羈押。

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警方表示，據了解，這名嫌犯住在案發地點附近，他向當局以庇護為由申請居留後，於2023年9月獲准在英國居留。他於同年2月搭乘巴士從都柏林（Dublin）抵達貝爾法斯特，而搭乘巴黎（Paris）飛往都柏林的班機日期不詳。

這起事件目前雖未被定調為恐怖主義事件，但發生時間點極為敏感，因為英國社會正因另一起事件而高度緊繃。先前一名學生在遭刺傷、性命垂危之際，到場的警方竟聽信兇手謊稱「遭種族歧視」，反將被害學生上銬，導致學生傷重身亡，引發全國公憤。

目前群眾正號召於今晚發起抗議。警方允諾將在全區加強警力巡邏部署。（編譯：張茗喧）1150610