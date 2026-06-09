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北愛爾蘭貝爾法斯特週一晚間發生一起駭人的持刀攻擊事件，一名蘇丹籍男子涉嫌砍傷一名40多歲男子，導致受害者傷勢嚴重。由於攻擊影片在社群媒體瘋傳，引發當地民眾強烈憤慨，警方擔心演變成反移民暴動，緊急呼籲社會大眾保持冷靜。

根據路透社（Reuters）報導，這起事件發生在貝爾法斯特北部。一名30歲的蘇丹籍男子在街頭持廚房用刀瘋狂砍殺，導致一名40多歲的男子眼部、臉部及背部嚴重受傷，目前仍在醫院接受治療，傷勢相當危急。現場民眾在警方抵達前曾英勇介入，試圖制服歹徒，警方稱讚這些民眾的舉動救了受害者一命。

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英國首相 Keir Starmer 形容這起事件「令人作嘔」。由於攻擊過程的影片在網路上廣泛流傳，引發當地社群高度不安與憤怒。北愛爾蘭警方已將此定調為「重大事件」（critical incident），並逮捕了該名蘇丹籍嫌犯。初步調查顯示，該男子於2023年獲得英國居留權，此前並無犯罪紀錄或國安列管紀錄。

由於英國近期因移民政策與治安問題關係緊張，社群媒體上已出現號召民眾上街抗議的聲音。北愛爾蘭首席部長 Michelle O'Neill 與各政黨領袖共同譴責暴力，並呼籲民眾保持理性，避免重演過去的社會動盪。警方表示將加派警力巡邏，嚴防抗爭活動演變為暴力衝突。

原文出處：北愛爾蘭驚傳殘暴持刀攻擊 蘇丹籍男子被捕引發反移民抗爭疑慮

本文由AI協作，經編輯審核後發布