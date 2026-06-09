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北愛爾蘭首府貝爾法斯特週一晚間發生駭人持刀傷人案，一名蘇丹籍男子在街頭殘暴砍殺民眾，過程遭路人拍下並在網路瘋傳。此事件隨即點燃英國極右翼勢力怒火，紛紛號召群眾發動反移民抗爭，當地警方已全面加強戒備並呼籲社會保持冷靜。

根據外媒報導，這起震驚社會的案件發生在貝爾法斯特（Belfast）街頭。網路流傳的影片顯示，一名男子將受害者壓制在地，並持刀瘋狂砍向對方的頭部與頸部，手段極其殘忍，甚至被極右翼人士形容為「企圖斬首」。隨後多名路人挺身而出合力制伏嫌犯，警方趕抵現場後隨即將其逮捕並查獲一把廚房用刀。

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北愛爾蘭警方（PSNI）證實，嫌犯是一名30多歲的蘇丹籍男子，目前以謀殺未遂罪名受審。警方初步調查顯示，該男子是合法入境英國，目前暫無證據顯示此案與恐怖主義有關。受害者為一名40多歲男性，其眼部、背部及臉部均受到嚴重割傷，傷勢相當嚴重，目前仍在醫院接受治療。

英國首相 Keir Starmer 在社群平台 X 上痛批這起事件「令人作嘔且駭人聽聞」。北愛爾蘭五大政黨領袖也發表聯合聲明譴責暴力，呼籲民眾停止散布殘酷的行兇影片，以免對受害者家屬造成二次傷害。然而，極右翼活動人士已開始在網路上號召示威，抗議「大規模移民」對社區造成的威脅。

由於英國近期因移民議題導致社會對立加劇，去年多地才剛爆發過反移民騷亂，警方擔心此案會成為新一波暴力衝突的導火線。目前貝爾法斯特部分商家已接獲通知提前關門，警方也承諾將增派警力巡邏，以確保社區安全並防止騷亂重演。

原文出處：北愛爾蘭驚傳殘暴砍人案！蘇丹籍嫌犯當街行兇恐引發反移民示威潮

本文由AI協作，經編輯審核後發布