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北愛爾蘭首府貝爾法斯特週一晚間發生駭人持刀襲擊，一名40多歲男子身受重傷。警方隨後逮捕一名30歲蘇丹籍嫌犯，由於攻擊影片在社群媒體瘋傳，引發社會動盪與抗議呼聲，英國首相 Keir Starmer 痛批此案令人作嘔。

根據路透社（Reuters）報導，這起攻擊事件發生在貝爾法斯特北部。警方最初誤傳嫌犯為索馬利亞人，隨後更正為蘇丹籍。受害者目前仍在醫院接受治療，傷勢極為嚴重。此事件發生後，網路上迅速流傳攻擊過程的影片，導致當地情緒緊繃，甚至有人在 Facebook 與 WhatsApp 上號召發起抗議行動。

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英國首相 Keir Starmer 對此表示震驚，形容這起事件「令人作嘔」。北愛爾蘭副首席部長 Emma Little-Pengelly 則譴責這是一場「野蠻且殘暴的攻擊」。北愛爾蘭各主要政黨領袖也發表聯合聲明，呼籲民眾保持冷靜，並全力支持警方的調查工作。

警方助理總警監 Ryan Henderson 已將此案列為「重大事件」，並正積極調查犯案動機。警方特別提醒大眾，切勿在網路上轉發攻擊影片或散布不實資訊，以免對受害者家屬造成二次傷害，或干擾司法調查。目前英國正處於移民議題的敏感時期，國會議員也要求政府提高嫌犯背景的透明度，以防流言蜚語進一步撕裂社會。

原文出處：北愛爾蘭驚傳野蠻持刀攻擊案 蘇丹籍男子遭捕引發移民爭議

本文由AI協作，經編輯審核後發布