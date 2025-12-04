北慈亮相醫療科技展 專業知識x智慧科技展亮點

賴清德總統蒞臨慈濟展區，見證慈濟醫療人文與慈悲科技。

2025 台灣醫療科技展於 12 月 4 日至 12 月 7 日在南港展覽館一館舉行，今年慈濟醫療志業聯合參與，共同於4樓 M820 展區呈現臨床結合智慧醫療的多元成果。其中，台北慈濟醫院除了推出八場醫師專業講座，也設置「健康大檢測」與「科技好好玩」兩大互動體驗，帶領民眾從檢測體驗到疾病預防，一次掌握最新醫療資訊。

今年慈濟醫療志業以「光復洪災──災難醫療的科技與人文」為主題，開幕式中，賴清德總統蒞臨現場，透過影片觀賞，見證慈濟醫療人文與慈悲科技。林俊龍執行長致詞提到，慈濟醫療在證嚴上人領導下，奉行「將幸福、美滿、快樂給病人，困難由我們承擔」的初心，慈善、醫療、教育、人文四大志業深耕至今，足跡遍及六十多國。而醫療除了人文，還需要專業，AI 正是當代醫療的重要助力，目前台灣已經有八家慈濟醫院及一家診所，期盼與會者在展場中用心認識慈濟醫療，給予指教，讓服務品質與人文關懷更加精進。

慈濟醫療志業聯合參與2025台灣醫療科技展。

台北慈濟醫院近年積極導入智慧科技，舉凡 AI 介入的緊急腦中風救援、AI 編碼輔助系統提升診斷精準度與效率、智慧手部衛生稽核系統、管制藥品管理的數位進化等，皆展現智慧醫療的多元化；而結合 AI 系統的交班與照護運用、病房智能化整合平台的臨床應用、巡房 App以及智慧通報系統等，亦為本次的展出亮點。此外，台北慈院共規劃三項核心體驗，讓民眾以直觀的方式了解自身健康狀況，其中包含腦波壓力與腦退化評估，以非侵入性的方式紀錄腦波數據，協助受測者了解壓力指數、腦部退化風險；中醫檢測體驗則是由中醫師運用耳穴探測儀、十二經絡能量檢測儀協助辨識身體能量與穴位反應；藉由InBody身體組成分析，營養師將讓參與者迅速掌握代謝與身體狀況，並依據不同族群提供飲食與生活型態建議。展區也推出 VR 體驗，透過沉浸式科技呈現臨床場景，讓民眾實際感受醫護人員在臨床環境中的判斷脈絡與情境模擬，增加現場互動的趣味性。

慈濟醫療志業林俊龍執行長期盼與會者用心認識慈濟醫療，給予指教，讓服務品質與人文關懷更加精進

值得一提的是，展期間的健康講座，台北慈濟醫院共安排八位不同科別的醫師輪番上陣，分享最新醫療觀念與照護方式。講題包含：影像在心臟手術中的應用、護好脾腎預防失智及帕金森病、兒童口腔與行為管理、嬰幼兒照顧知識、微創脊椎內視鏡手術、AI 輔助判讀腦波精準醫療、呼吸顧好眠、男性更年期健康等主題，讓民眾在短時間內獲得容易實踐的健康新知。

台北慈濟醫院趙有誠院長提及台北慈濟醫院未來除了持續投入 AI 智慧精準醫療，也將著力推動綠色醫院。

即便 AI 浪潮席捲新世代，科技終究來自人性。趙有誠院長指出，慈濟即將迎來一甲子，看見曾經身處苦難的人重新站起來，甚至轉而成為願意幫助他人的人，是醫療志業最動人、也是持續前進的重要動力。展望未來，台北慈濟醫院除了持續投入 AI 智慧精準醫療，也將著力推動綠色醫院，與慈濟大愛感恩科技合作，落實廢棄物減量、回收及再利用，在提升醫療專業的同時，兼顧地球環境的永續發展。

台北慈濟醫院展區位於南港展覽館四樓M820，展期為12月4日至12月7日。

撰文／廖唯晴、攝影／范宇宏、謝自富、周子寧、蔡美鳳