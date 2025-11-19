北慈抗生素週宣導活動 四不一要原則防堵抗藥性

11月18日，台北慈濟醫院響應世界抗生素週，宣導民眾正確用藥觀念。

世界衛生組織（WHO）每年11月18日至24日推動「世界抗生素週」，提醒大眾正確用藥，以降低抗藥性細菌的產生。台北慈濟醫院於11月 18日舉辦2025年度響應活動，以「抗藥OUT！四不一要Act Now！」為主軸，邀請院內員工與民眾共同參與，盼提升社會對抗生素使用與抗藥性預防的正確觀念。

徐榮源副院長代表致詞，表示：「抗生素是重要的醫療資源，台北慈濟醫院每一季都會針對抗生素的使用進行分析，確保用藥劑量的準確。」他提到，期待今天辦理抗藥性講座，不只讓民眾更加了解正確使用抗生素的觀念，也提醒醫護人員不忘定期更新自身的專業資訊。感染科彭銘業主任則表示:「抗生素的使用需要經過醫師專業評估後，合理、適當的開立，才是能提供民眾最直接的協助。」並希望透過醫療團隊與民眾攜手努力，降低抗生素抗藥性擴散的速度。

廣告 廣告

徐榮源副院長期待今天辦理抗生素抗藥性講座，能讓民眾與醫療團隊都更重視抗生素的使用。

本次活動邀請感染科洪伯斌醫師與藥學部黃聿瑩藥師擔任講者，帶領民眾破除日常最常見的用藥迷思。洪伯斌醫師表示，一般民眾就診經常出自擔心，希望醫師開立抗生素來緩解症狀，但其實抗生素不適用於病毒感染，也並非萬靈丹。「每個人症狀不同、體質不同，抗生素基本上是量身訂做的，如果任意服用他人的抗生素，不僅無法對症下藥，更可能引發抗藥性或其他身體危害。」洪伯斌醫師提醒，民眾可從生活中落實「四不一要」--不主動要求抗生素、不隨便購買抗生素、不服用他人抗生素、不任意停藥，以及遵守醫囑使用抗生素。從每一次正確的選擇開始，減少抗藥性的發生。黃聿瑩藥師則以「正確使用抗生素」為題，講解抗生素的服用原則、療程的重要性，透過簡報圖說，教導民眾正確辨別藥袋上的資訊。「許多民眾會將塞劑誤認成口服錠劑，誤食錯誤藥物，所以正確辨識藥袋上的資訊與藥物外觀十分重要。」，並呼籲遵照藥袋上的指示，定期、定量的服用完整療程，才是正確使用抗生素的方法。

洪伯斌醫師提醒，民眾可從生活中落實「四不一要」，降低抗藥性發生。

講座後的有獎徵答環節吸引許多民眾駐足參與，形成熱絡的用藥知識交流。現場民眾黃小姐表示:「以前吃藥頂多只會注意用藥期限，聽了今天的講座，才知道自己以前也做過所謂的『NG行為』，這個講座讓我收穫良多，以後服用抗生素也可以避免一些危險的用藥行為。」另一位許女士則分享:「過往就醫常常不理解為什麼醫師不願意按照要求開抗生素，聽過今天的講座明白了使用抗生素的規範。」並表示，講座的內容簡單易懂，只要願意花一些時間坐下來聽，就能獲得不少收穫。

醫療技術與藥物發展快速，錯誤用藥卻可能帶來反效果。台北慈濟醫院透過講座宣導正確使用抗生素，喚起民眾對抗藥性問題的重視，期望民眾對抗生素有更清晰的認識後，能適當用藥，與醫療團隊共同守護醫療品質與用藥安全。

黃聿瑩藥師則以「正確使用抗生素」為題，講解抗生素的服用原則、療程的重要性。

撰文／周子寧；攝影／傅長新