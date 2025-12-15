北慈獲七疾病照護品質認證 創傷性腦損傷展現跨團隊實力

台北慈濟醫院共取得七項「疾病照護品質認證」，各團隊於12月11日前往領獎。

為提升國內醫療照護品質與病人安全，醫策會自2009年起推動「疾病照護品質認證」，透過標準化與系統化的品質架構，協助醫療院所建立更完整的照護流程，使病人從診斷、治療到出院追蹤皆能獲得一致且周全的醫療服務。2025年品質認證授證典禮於12月11日舉行，台北慈濟醫院共取得七個項目的品質認證，分別為創傷性腦損傷、小兒髖關節發育、腦中風、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、腎臟病及糖尿病照護，展現專科照護與跨團隊合作上的亮眼成果。

由於創傷性腦損傷多半是因車禍、跌倒或外力撞擊造成，病程變化快速，病人可能因為腦部大量出血、缺氧或功能區受損導致失能或死亡，因此從急診評估、影像檢查、手術治療、術後復健都需要醫療團隊即時且精準的應變。為提升病人的存活率與神經學預後，台北慈濟醫院於2022年成立創傷性腦損傷團隊，由神經外科、復健科、中醫部、護理部、營養科、藥學部、社服室等多領域專業人員組成，透過標準化指引的建立及每月核心團隊會議，持續檢視照護流程與品質指標。

台北慈濟醫院創傷性腦損傷團隊致力提升病人的存活率與神經學預後。

為確保病人獲得完整且個人化的醫療服務，團隊發展多項照護特色，包括在急診端建置醫囑組套，只要偵測頭部外傷診斷，就會提醒醫師即時完成意識狀態評估，完成率達100％，同時也提升電腦斷層檢查的效率，讓關鍵影像能在開立檢查單一小時內取得，讓醫師視病人出血、骨折情況進行觀察，確認是否有中線位移等情形，必要時予以開顱減壓、顱骨成形手術治療。而從加護病房至普通病房照護期間，團隊也積極推動早期復健介入，並結合中醫針灸治療，促進神經功能恢復，根據統計，病人從住院到出院的失能評估可從日常生活需他人協助的中度障礙進步到可完全自理的狀態。出院後，護理師也會持續追蹤病人意識狀況、身體功能以及是否有規律回診，將資料回填至與資訊團隊合作開發的「住院病人出院後追蹤動態APP」內，平台將自動更新彙整追蹤狀況，並自動化提醒下次追蹤日。

今年首度通過疾病別認證，由神經外科黃國烽醫師代表受獎。

過去有名50歲男性病人在家中樓梯跌落，頭部著地，造成嚴重硬腦膜下出血，救護車送至急診後，團隊迅速將其以絕急刀送至手術室進行開顱減壓，術後病人狀態趨穩，並接受床邊復健與中醫針灸治療，一個月後平安出院，神經學預後相當良好，意識清醒且生活、工作皆可自理，充分顯示跨團隊整合與早期復健介入，對於創傷性腦損傷病人的功能恢復與生活品質帶來的明顯助益。

領導團隊的神經外科徐賢達主任表示：「很榮幸獲得疾病照護品質認證的肯定，團隊未來仍將持續檢視並精進照護流程，為創傷性腦損傷的病人提供更安全、專業且有溫度的醫療服務。」此外，徐主任個人將此次參與認證的經驗發表成文章，榮獲醫策會品質認證優秀論文的肯定，表示未來也將持續推動臨床照護與品質管理，進一步深化跨團隊的交流運作。

撰文／鄭冉曦；攝影／范宇宏、盧義泓