北慈生物資料庫展現亮眼研究成果 感恩民眾捐贈善行

門診與健檢族群配合原有抽血流程多留存檢體，全程不增加扎針次數，也不影響任何檢查結果。

轉譯醫學的核心，在於讓研究成果真正回到臨床，回應病人最實際的治療需求。以癌症而言，儘管治療技術與藥物不斷推陳出新，但腫瘤的形成機轉、個別病人的治療反應以及藥物研發等面向，仍仰賴臨床檢體的研究進行釐清。台北慈濟醫院透過人體生物資料庫系統性累積民眾捐贈的臨床檢體，支撐多項疾病研究，自2018年啟動系統性收案以來，已發表12篇SCI國際期刊論文，主軸涵蓋癌症、COVID-19與慢性腎臟疾病等領域，逐步將科學發現轉化為具臨床意義的治療與照護參考。

研究部共同實驗室蔡國旺主任指出，生物資料庫的檢體收集一律以「不影響病人權益、不增加醫療負擔」為原則，所有作業皆在徵得民眾同意且簽署同意書後，方能執行。收集涵蓋接受外科手術之癌症病人、符合醫師收案條件之門診病人與健檢族群，其中，癌症病人的檢體僅在臨床診斷與病理檢查完成、確認有剩餘的情況下才會收集；門診與健檢族群則配合原有抽血流程，在不增加扎針次數，也不影響任何檢查結果的前提下多留存一份檢體。同時，院內也建立跨專科討論機制，結合臨床醫師、病理科與分子醫學研究團隊的專業，讓研究成果能更有系統地回饋臨床，持續提升研究品質與醫療決策的科學依據。

人體生物資料庫收集的臨床檢體，妥善保存於醫用冰箱內。

在研究成果方面，透過生物資料庫所發表12篇SCI國際期刊論文中，以乳癌研究為例，蔡國旺主任與乳癌團隊透過細胞實驗與動物模型發現，腫瘤細胞會利用周邊脂肪細胞作為能量來源，使癌細胞更不易死亡，也更容易發生轉移。在此基礎上，團隊進一步運用生物資料庫保存的臨床檢體，結合Trinet X全球資料庫進行分析驗證。結果顯示，長期處於嚴重肥胖（BMI＞35）的族群，相較BMI為正常體位者，五年內罹患乳癌的風險約增加1.4倍；而在已罹癌的病人中，嚴重肥胖者發生遠端轉移的機率亦明顯提高，其中又以骨轉移風險最為顯著，約增加1.25倍。相關研究成果不僅強化臨床衛教的實證基礎，也為後續生物標記探索與藥物研發方向提供重要科學依據。

生物資料庫目前已累積逾2,000管血液檢體，蔡國旺主任表示：「許多病人是在承受治療壓力的情況下，仍願意花時間了解研究內容，並同意捐贈檢體，讓原本可能被丟棄的剩餘檢體，轉化為推動醫療進步的重要資源，這份善行令人由衷感佩。而臨床醫師與護理人員在繁忙工作中，仍細心協助說明與收案，更是研究得以延續的重要力量。」未來，台北慈濟醫院仍將秉持以病人為中心的精神，持續深化生物資料庫的應用，串聯臨床與研究能量，期盼讓更多研究成果回饋臨床照護，為病人帶來更精準且更有溫度的醫療。

蔡國旺主任與乳癌團隊運用臨床檢體，實踐轉譯醫學。

撰文／鄭冉曦；攝影／盧義泓、范宇宏