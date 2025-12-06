北慈落實醫療人文 守護生命的磐石

台北濟濟醫院、醫護人員，今天下午和上人溫馨座談，分享在病房與手術室之間，不只講求技術進步，更講求對病人的細膩陪伴。從精準醫療到人文關懷，持續在臨床上展現新的可能，也讓許多病患、改變人生的軌跡。

58歲的湯先生，右側下顎被診斷出"鱗狀上皮細胞癌"，而以往進行口腔重建，不僅會影響外觀，喪失咀嚼功能。台北慈院醫療團隊，運用3D列印技術，結合"即時動態導航"，不僅創下醫界新紀錄，也幫助湯先生重拾笑容。台北慈濟醫院牙科部主任 許博智：「我們這次的全球首例在於， 怎麼樣定位 讓他在手術當中， 我們精準地知道， 我們手術預期的那個位置，我們可以達到，所以我們現在是首創的， 能夠在手術當中，去導航 動態導航， 精確地知道 這個植體的位置， 精確到我們設計的位置， 所以這個病人到現在為止，也是非常非常地好。」

廣告 廣告

台北慈濟醫療團隊持續在不同領域精進技術、提升照護品質，除了牙科的導引手術受到關注，近期也面臨流感高峰，醫師提醒家長務必留意孩子可能出現的重症徵兆。台北慈濟醫院兒科部一般兒科主任 王緒斌：「我們說流感 腦炎 ，是病毒除了在呼吸道以外， 它往神經系統去攻擊了，如果說有這些特殊的一些，意識狀況的改變 抽搐， 那的確就是像神經系統，被流感攻擊的症狀， 那這是急症 這一定要，趕快到急診來求診，然後來做治療。」

醫師也分享，一名12歲少女因流感引發免疫風暴，一星期內出現認知退化，認為自己只有3歲，所幸及早治療才逐漸恢復，而這也提醒醫護，治療之外，更需要同理的陪伴。台北慈濟醫院院長 趙有誠：「有的時候 我們有生病，你都好希望那個醫生，他對你像家人一樣 很真誠， 他真的都為你想，他可以理解你的痛苦，理解你所有所有的，然後對你溫言暖語，就是上人教導我們的，慈濟的醫療人文，我感覺我們的同仁 部分有做到，我們還在繼續努力中。」

證嚴上人開示：「慈濟是個慈善的機構，大家都知道，生 老 病 死，這是人生 是必然的法則，總歸一句 人生，我一直覺得說 也是很值得，生命的盤點，我們來人間一趟，到底我們的生命 ，為人間做了什麼好事。」

從醫療科技到病房陪伴，台北慈院以專業與慈悲守護病患，讓醫療成為溫暖人心的力量。

更多 大愛新聞 報導：

歲末年終大掃除 靜思精舍一塵不染

歲末演繹年齡不是問題 銀髮從容而專注

