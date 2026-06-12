北慈辦理Power Platform競賽 展創新成果

6月12日，台北慈濟醫院攜手台灣護理資訊學會及台灣微軟，共同舉辦「2026醫起協作－Power Platform創新應用競賽」

6月12日，台北慈濟醫院攜手台灣護理資訊學會及台灣微軟，共同舉辦「2026醫起協作－Power Platform創新應用競賽」，邀集全台醫療團隊參與，發表運用Power Platform改善實務作業的創新成果。並邀請包括衛生福利部醫事司劉越萍司長、台灣護理資訊學會周幸生理事長、台灣微軟呂文榮副總經理等產官學界的專家擔任評審，共同選出前三名及三名佳作，透過競賽平台激發更多創新應用，共同推動醫療數位轉型與智慧醫療發展。而台北慈濟醫院的護理團隊榮獲金獎及佳作榮耀。

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衛生福利部醫事司劉越萍司長期盼未來有更多人投入智慧醫療發展，讓創新成果發揮更大效益。

台北慈濟醫院自2023年與微軟合作導入Power Platform平台，推動數位轉型，鼓勵第一線同仁運用低程式碼工具，將臨床與行政工作中的實際需求轉化為數位解決方案，目前全院已開發78支Power Apps，廣泛應用於病人照護、護理管理及行政流程優化。同時，也配合衛生福利部深耕計畫，輔導七家地區及區域醫院導入相關應用，辦理教育訓練工作坊，擴展智慧醫療效益。徐榮源副院長表示，Power Platform平台最大的特色是由臨床人員主動發現問題並提出解決方案，讓醫師、護理師及醫事人員都能成為創新的推動者。運用資訊科技，不僅能以更有效率且安全的方式提升醫療品質，在醫護人員短缺的時代，也減輕第一線的負擔。

徐榮源副院長認為運用資訊科技，能以有效率且安全的方式提升醫療品質，減輕第一線的負擔。

周幸生理事長提及，此次每一組參賽隊伍，背後都有其在臨床上的故事，而這正是激發同仁思考如何運用工具來減少工作量、提升照顧品質，並增加病人滿意度的原動力。她感謝有此學習與交流的機會，相當不容易，無論競賽結果如何，最重要的是透過交流分享，激盪更多創意，共同改善臨床痛點。期盼未來有更多人投入智慧醫療發展，讓創新成果發揮更大效益。

台灣護理資訊學會周幸生理事長感謝有此學習與交流的機會。

本次競賽吸引來自北中南的醫學中心、地區及區域醫院共18家醫療院所，39組團隊報名。分享內容涵蓋臨床照護與重症管理、護理行政與流程優化、醫院後勤及醫事管理、智慧醫療與人才培育，最後由台北慈濟醫院護理部蔡碧雀督導領軍的「智在指尖，治理無間：打造高效率、高韌性的護理行政管理平台」獲得競賽金獎，而張凱雁督導為首的「巡房APP帶上手 資訊即時跟你走」則是獲得佳作。蔡碧雀督導表示，團隊開發此平台的初衷是減輕護理長及護理同仁的工作負擔。過去臨床交班、儀器管理及行政作業多仰賴紙本，不僅容易遺失，也耗費大量查找時間，因此透過Power Platform建置行動化管理平台，將相關作業全面數位化。平台導入後，護理長每月行政管理工時由140多小時降至50多小時，護理人員尋找儀器時間也從150分鐘縮短至45分鐘。評鑑時更可透過平台一鍵呈現單位資料，大幅減少整理作業。目前此平台已普及全院護理單位，幾乎全面取代紙本作業，累計節省約150萬張紙，兼顧工作效率與ESG永續發展。

台北慈濟醫院護理部蔡碧雀督導領軍的「智在指尖，治理無間：打造高效率、高韌性的護理行政管理平台」獲得競賽金獎。

此次獲得金獎，蔡碧雀督導感恩院部、主管及團隊成員，她認為，智慧醫療與數位轉型不應侷限於單一醫院或單一團隊，而是需要所有護理同仁共同參與、攜手合作。唯有大家一起進步、一起變得更好，才能讓整體醫療照護品質持續提升，發揮更大的價值。競賽圓滿落幕，透過跨院所的經驗分享，為台灣醫療環境注入創新量能，台北慈濟醫院未來亦賡續深耕智慧科技，減輕前線負荷，提升醫療品質。

(撰文/廖唯晴，攝影/傅長新、范宇宏)