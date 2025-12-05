北慈醫療科技展現場解惑 多項檢測助民眾看見自身健康

台北慈濟醫院參加今年度台灣醫療科技展現場設有多項互動與展示區塊，包括中醫檢測。

台北慈濟醫院於12月4日至12月7日參加台灣醫療科技展，除了展現醫療亮點及智慧科技，也舉辦8場衛教講座，提供民眾最新穎的醫學新知。展覽第二日，以嬰幼兒及兒童照護為主題，由兒科部新生兒科趙露露主任、牙科部陳默醫師，分別針對日常照顧與口腔照護，向參展民眾進行相關衛教。

台北慈濟醫院參加今年度台灣醫療科技展，歡迎民眾前往攤位，透過科技檢測與醫療團隊的專業解說，了解自身健康狀態、掌握醫療新知。

趙露露主任在講座中說明，台灣新生兒出生率逐年下降，但新生兒死亡率卻高於日、韓等國。排除染色體異常及早產，多數意外源自照護經驗不足或一時疏忽。她以常見窒息案例為例，提醒家長避免讓嬰兒在睡覺時佩戴項鍊、平安符或奶嘴鏈等物品，以免翻身時纏繞而造成危險。根據統計，窒息、燒燙傷、溺水與交通事故皆為嬰幼兒常見意外類型。她強調：「事故傷害多可預防，家長只需多一分警覺，便能減少風險。」此外，她也提到台北慈濟醫院是新北市第一家通過「發展性髖關節不良（DDH）」認證的醫院。DDH不僅與先天結構有關，後天抱姿與包巾方式也影響髖關節發育。她提醒家長勿過度將嬰兒雙腳固定或拉直，並盡量維持自然的「M 字腿」姿勢，有助於寶寶健康成長。

兒科部新生兒科趙露露主任以臨床經驗與案例，分享新生兒照顧上的大小事，幫助新手父母順利守護寶貝健康成長。

牙科部陳默醫師則說明，2024年我國5歲以下兒童平均乳牙齲齒經驗高達2.07顆，凸顯乳牙保健的重要性。乳牙會陪伴孩子到6至12歲，若因蛀牙過早缺失，不僅影響發音、美觀與咀嚼，也可能引發蜂窩性組織炎，甚至影響恆牙萌發與排列，因此定期檢查、塗氟與窩溝封填是預防齲齒的關鍵。「過往小朋友都害怕看牙醫，但其實不論是齲齒治療或齒列矯正，現代牙科都有更多元且舒適的選擇。」陳默醫師補充，遇到極度抗拒牙科治療的兒童，可搭配不同程度的麻醉方式增加舒適度、降低恐懼。對於嚴重齲齒，現已有兼具美觀與生物相容性的乳牙預成牙冠；而新換的恆牙若受外傷或深度蛀牙，則可採用保留神經活性的「活髓治療」，讓牙根得以持續生長。

牙科部陳默醫師在講座中分享乳牙保健的重要性，以及兒童牙科治療的科技新趨勢。

李女士分享：「自身與孩子都有牙齒矯正需求，過往看到牙科矯正都需要拔牙才能執行，但今天陳醫師回答了我的疑問，也讓我重新思考或許之後可以嘗試不一樣的治療方式。」張女士則認為趙露露主任的講座破除了許多對待寶寶的迷思，未來更清楚如何照顧嬰幼兒。

除了現場醫療講座之外，台北慈濟醫院也設置多項互動與展示區塊，包括腦波及腦壓檢測、中醫耳穴及經絡檢測、inbody身體組成分析與素食推廣，以及臨床現場的虛擬實境體驗。中醫部陳瑋毅住院醫師介紹本次中醫展區，提及：「耳朵上的穴位可以反映內臟與全身狀態，透過耳穴探測儀與經絡能量儀，能即時顯示能量分布，檢測出哪些經絡過旺或虛弱，並由現場醫師提供針對性保養、飲食或生活建議。」營養科吳晶惠主任表示這次展區除了推廣素食，也針對吞嚥功能較弱或肌肉量下降的長者，介紹院內設計的高蛋白「米布丁」及「活力麵」，並結合身體組成分析示範如何透過簡單料理，兼顧營養與肌力維持。

現場設有多項互動與展示區塊，包括inbody身體組成分析與素食推廣

充實有趣的互動式展區，吸引現場民眾前來參觀。林女士提及：「醫師針對我的身體狀況給予生活作息的調整建議，預防勝於治療，以後會更注意自己身體狀態。」黃小姐則分享:「腦波測驗的結果讓我蠻意外的，有時候工作上心裡有壓力，但幸好腦波結果還沒到示警範圍。中醫耳穴也讓我印象深刻，因為儀器點在有問題的穴道上真的會有麻感，提醒我要注意健康。」

醫療科技展進入第二天，台北慈濟醫院歡迎民眾前往攤位，透過科技檢測與醫療團隊的專業解說，更深入理解自身健康狀態，掌握最新醫療資訊，邁向更健康的生活。

現場設有多項互動與展示區塊，包括臨床現場的虛擬實境體驗。

