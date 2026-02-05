北慈NHQA取得18項肯定 智慧醫療榮獲一銅一優選及六標章

2025年第二十六屆NHQA國家醫療品質獎，台北慈濟醫院於智慧醫療類共取得一銅、一優選及六標章。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦理2025年第二十六屆NHQA國家醫療品質獎，台北慈濟醫院於各類別取得18項佳績。其中，醫院各團隊積極投入智慧醫療，在智慧醫療類智慧解決方案組以神經科、急診部與影像醫學部等團隊攜手的「搶分搶命、即刻取栓：AI介入下的緊急腦中風救援」榮獲急診服務領域的銅獎殊榮，醫事室以「AI賦能智慧編碼——精準ICD診斷推薦與DRG效益雙提升」獲取行政管理組優選，急診部、護理部、檢驗科、教學部及醫療品質中心則摘得六標章肯定；同時在智慧服務組的門診服務流程、綜合流程服務亦收穫兩優良標章。此外，台北慈濟醫院在淨零醫療類淨零醫療機構組取得優等；主題類亦拿得四佳作；擬真情境類獲得三佳作，展現醫院在醫療品質與智慧創新並進的亮眼成果，各團隊於2月4日前往受獎。

廣告 廣告

神經科、急診部與影像醫學部等團隊攜手的「搶分搶命、即刻取栓：AI介入下的緊急腦中風救援」榮獲智慧醫療類智慧解決方案組急診服務領域的銅獎殊榮。

根據衛福部統計數據顯示，中風長期位居十大死因之一，其中約有八成屬急性缺血性中風，指的是腦部血管被血栓阻塞，導致局部腦組織血流中斷、缺氧壞死。常見症狀包括突發性的單側肢體無力或癱瘓、說話困難、臉部歪斜、視力模糊、意識改變，好發族群多為高齡長輩，特別是合併三高、心房顫動、吸菸、肥胖等情形者。若未能及時恢復腦部血流，病人可能會留下偏癱、失語、吞嚥障礙等失能情形，嚴重則可能危及生命。

醫事室以「AI賦能智慧編碼——精準ICD診斷推薦與DRG效益雙提升」獲取行政管理組優選。

過去急性缺血性中風病人到院後，從急診評估、執行檢查、影像判讀到接受治療，往往因多重人工流程而層層耗時，這些等待，正是腦細胞持續受損的過程。為改善上述痛點，神經科攜手急診部、影像醫學部等團隊，自2023年起導入一系列智慧科技，重新設計中風救援流程。透過電子化的DARE-PACE快速評估表，急診端可迅速辨識是否為高度疑似大血管阻塞型中風，符合條件者可直接進行電腦斷層血管攝影(CTA)，平均縮短約78分鐘的評估與等待時間；同時導入即時全血生化分析系統，2分鐘內完成腎功能檢測並同步上傳病歷，使CTA得以即刻執行。在影像判讀階段，結合人工智慧灌流影像分析系統，自動完成腦血流分析與三維影像重建，並傳送至醫師個人行動裝置，以利即時判讀。整體流程優化後，成功讓「到院至血流重建」的總時間大幅縮短，改善幅度約41.6%。讓更多病人能在黃金時間內完成血管內血栓移除術(EVT)，實質改善預後與生活品質。

腦中風團隊自創的DARE-PACE快速評估表，讓急診醫師得以在最短時間內聚焦判斷是否為「大血管阻塞」。

此次榮獲銅獎殊榮，神經科蕭振倫主任感恩跨科團隊的共同投入，使流程改善得以實現：「我們從臨床實際遇到的困難出發，讓科技成為輔助照護的角色，為病人爭回寶貴的治療時間。未來仍將持續反思與精進，讓醫療照護永遠向前、不設終點。」

而醫事室團隊於此次獲優選肯定，其推動的「AI智能編碼」，由系統自動解析醫師書寫的病歷內容，主動提示可能遺漏的診斷項目，並推薦對應的國際疾病分類代碼(ICD)，協助補齊診斷資訊，提升編碼的正確性與即時性，同時也即時試算反映住院病情嚴重度與醫療投入的診斷關聯群結果(DRG)，讓健保制度能更貼近實際的醫療投入。國家醫療品質獎的多項肯定，是醫院持續進步的動力。未來，台北慈濟醫院將持續秉持以病人為中心精神，從臨床需求出發，穩健導入智慧科技，提供來院大德更安全、有品質的醫療照護。

腦中風團隊自2023年起導入一系列智慧科技，重新設計中風救援流程。

撰文／鄭冉曦；攝影／連志強、范宇宏、台北慈濟醫院