北所立德電台播放反詐反毒宣導 加強收容人法治觀念

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北地檢署檢察長郭永發檢察長及主任檢察官鄭淑壬親自錄製反詐和反毒宣導錄音，台北看守所為加強收容人法治觀念，由所內的立德電台在12月每周末的節目開播前播放，讓守法意識深入收容人的日常。

新北檢表示，詐騙集團手法狡詐多變，民眾若未提高警覺、缺乏明辨各種引誘話術的能力，而落入詐騙陷阱，除了可能財產受到鉅額損害，也可能淪為代罪羔羊，成為詐欺或洗錢幫助犯。

此外，毒品問題對於青少年乃至整體社會的危害不亞於詐騙犯罪，因此新北檢除了不遺餘力打擊、偵辦詐騙和毒品犯罪，亦致力於推動多方位的反毒及反詐法治宣導，不只針對一般大眾宣傳防詐、拒絕毒品觀念，也對於更生人、受刑人等曾經觸犯法律者，加強教育反毒及反詐騙，以降低被害且預防再犯。

新北檢為此與台北看守所合作，結合其所內立德電台的廣播節目，於12月每周末的節目開播前，播放檢察長郭永發及主任檢察官鄭淑壬親自錄製的反詐和反毒宣導錄音，作為節目片頭，以簡明易懂方式提醒破解詐騙的方法，亦勉勵所內收容人日後遠離毒品，期能為收容人建立正確的法律觀念，讓守法意識深入收容人的日常。

郭永發及鄭淑壬在宣導錄音中懇切地叮嚀，希望台北看守所的收容人對可疑來電、不明訊息應小心查證、謹慎看待，求職、打工、借貸、投資等時不隨意交付個人金融帳號給他人使用，並且應堅定意志拒絕毒品，期盼新北檢與立德電台這份蘊含專業與關懷的叮囑，使收容人在人生重新開始的道路上能具備更充足的自 我保護能力。

照片來源：新北地檢署

