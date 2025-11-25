北所筆記曝光 陳佩琪曝柯文哲稱：這一年沒黃國昌民眾黨早就垮了

民眾之聲《言之有午》主持人許甫邀請到台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師、同時也是民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師。民眾黨提供



民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（11/25）在節目透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選，柯文哲對黃國昌「有很大的期許與讚美」，柯文哲甚至直言：「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。

民眾之聲《言之有午》主持人許甫邀請到台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師、同時也是民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師。這是陳佩琪睽違逾一年後首度接受專訪。

陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。她說，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」

陳佩琪解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要三到六個月。她相信，隨著時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，「12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」許甫也補充，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。

談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪多次提到黃國昌，語氣充滿感謝。她說，除了小草一路支持之外，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席。其中讓她最難忘的，是今年830的走讀活動。

她回憶，當天炎熱異常，許多參與者體力不支，甚至有人中暑，她自己也因不適被扶到一旁休息。「那天真的太熱了，我也覺得自己很不中用。」但她更心疼的是黃國昌，「他為了挺阿北，帶著大家走完整場，後來還因為這件事被檢方找去問訊，他自己也是承受壓力的人。」

陳佩琪提到，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。她分享日前回柯文哲新竹老家時，婆婆還不停叮嚀：「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」她強調，黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻。「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔。」

陳佩琪透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。她回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說：這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數。」最終黃國昌以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。

陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下對她說，那是他「做過最重要、也最正確的決定」。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」她轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。她也提到，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢。陳佩琪說，柯文哲對黃國昌「有很大的期許與讚美」，柯文哲甚至直言：「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」

陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性。「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她說，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。

此外，陳佩琪說，柯文哲出所後也看了萊爾校長的影片，作為趣味調劑，也看了賴清德總統的「團結十講」內容。陳佩琪透露起初柯文哲以為真有十講，問她：「還有沒有後面的？」，確認只有四講後，他便開始和她討論演講中的細節，還突然問她：「台灣有長毛象嗎？」

至於外界喧騰一時的「打掉雜質」說法，陳佩琪認為，那可能是賴總統形容「非我族類」時使用的語句。不過當她詢問柯文哲的看法時，柯文哲卻是以金屬原理來思考。陳佩琪：「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品。」，並透露柯文哲也認為「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音。」

柯文哲筆記曝光。民眾黨提供

