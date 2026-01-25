北投三層崎花海2/11盛開 過年走春賞花、打卡新亮點
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】春節將至，三層崎花海於 2 /11（星期三）在北投社三層崎公園登場。今年花季以「花願同行」為主題，串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園場域，花展將持續至 3/15（星期日）。春節期間正值賞花高峰，歡迎民眾前往北投，體驗結合賞花與走春的節慶行程。
▲「花の階」特色打卡裝置示意圖，透過階梯圖樣呈現三層崎花海意象，象徵平安、希望與好運。
今年三層崎公園特色打卡裝置「花の階」，以階梯形式將三層崎花海的色彩與花卉意象轉化為可行走的圖樣設計，融入薰衣草與四季秋海棠等代表性花卉，層層鋪陳的線條與色彩，象徵平安、希望與好運；而嗄嘮別公園櫻花於新春時節綻放，為春節增添團圓與新生的祝福意涵，進一步串聯起步步生花的完整體驗。
花季期間特別規劃「花色日」系列活動，鼓勵民眾依指定 Dress Code 參與，並透過填寫問卷，即有機會獲得限量加碼的互動好禮。其中呼應春節氛圍的「大紅之日」將於 2 月 21 日（星期六）登場，以喜氣紅色作為主題色彩，象徵新春祝福與熱鬧氣氛，成為備受矚目的活動亮點。配合花色日活動，現場亦規劃美食餐車進駐，匯集多元特色餐飲，讓民眾在花海間漫步、拍照之餘，也能同步享受豐富的味覺體驗。
花季期間亦推出限定文宣品「花願風車」及春節專屬「走馬・看花紅包袋」，於活動現場完成問券即可獲得，讓願望隨風轉動傳遞祝福，花海延續至日常，將賞花走春的記憶帶回家。
為讓您的賞花行程更豐富，活動特別串聯北投周邊商圈規劃順遊路線，與 27 間特約商家合作，內容涵蓋老爺酒店泡湯與餐食方案、浴衣租借體驗，以及一日三餐與伴手禮等多種在地選擇。民眾出示活動指定圖片，即可於合作店家獲得相關優惠，讓賞花之旅從園區延伸至街區，結合溫泉、美食與生活體驗，使走春行程更加豐富完整。
三層崎花海橫跨整個春節假期，是新年期間適合安排出遊的好去處，民眾可彈性結合大眾運輸與周邊行程，輕鬆規劃一日或半日行程。誠摯邀請民眾把握花開時節，在城市與花海風景中，為新的一年留下屬於自己的春日時光。
