北投三層崎16萬盆花造花海2/11揭幕 春節衝「台版富良野」

不用出國也能享受賞花、泡湯！台北市北投三層崎公園素有「台版富良野」美名，今年「花願同行」主題花海活動將於11日正式登場，各色花卉共16萬盆遍布山坡，還能到北投泡湯小憩，是假日必去好所在！

「台版富良野」北投三層崎公園花海主題活動11日正式揭幕，16萬盆花卉捎來冬末春意。（圖／台北市政府工務局提供）

台北市工務局表示，今年以薰衣草、五彩石竹、雞冠花和四季秋海棠等打造「花願同行」主題花海，16萬盆花卉層層交錯形成花坡，以及象徵守護的大冠鷲圖騰，讓遊客不需遠行即可飽覽台北盆地美景。

2月11日開幕日同步舉辦全日園遊會，包含寫生比賽、在地學生管樂社、表演藝術家和身體彩繪街頭藝人等活動與表演。此外，現場設置胖卡餐車並邀集27間合作店家，像是餐飲、旅宿、伴手禮和浴衣體驗，還有特色越南美食、黑膠唱片咖啡廳等等，愜意享受美麗花海與各式美食。

悠閒假日不妨再順遊到北投，感受日式風情和泡湯文化，可走覽北投公園內的綠建築北投圖書館、北投溫泉博物館、地熱谷，再到關渡碼頭貨櫃市集，吃喝玩樂之餘，欣賞夜晚動人美景。

遊客可跟著三層崎花海散步地圖的腳步，吃喝玩樂遊遍北投。（圖／台北市政府工務局提供）

台北市工務局建議，民眾可多利用大眾運輸工具前往，搭捷運淡水線到新北投站或復興崗站再轉乘公車，就能抵達三層崎公園附近，或是騎YouBike腳踏車，10分鐘即可到會場。

