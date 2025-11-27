北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救

台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。

火災現場。 （圖／翻攝畫面）

北市消防局指出，他們在清晨5點35分左右獲報，共出動各式消防車22輛、救護車2輛、人員60人趕往，地點在義理街49巷的某公寓，現場為4層樓高的建物，起火點在1樓，火勢在6點2分左右撲滅，一共救出7人、疏散17人，現場無人傷亡。

火災現場。 （圖／翻攝「 台北之北投幫(北投區＆士林區」臉書) ）

火災產生的濃煙也把整棟公寓外牆都燻黑，燃燒面積約15平方公尺，該起火的1樓民宅的客廳也全被燒毀，起火原因仍在調查。火災發生的地點旁，就是北投的人氣冰店「水龜伯」，附近民眾也把消防車集結的畫面，po到「台北之北投幫(北投區＆士林區)」詢問，「請問有人知道東華街這邊怎麼了嗎？凌晨鳴笛聲很大聲。」所幸該人氣冰店未遭波及。

