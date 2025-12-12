北投休閒館化身賭場遭查獲3次 北市府執行斷水電

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北北投某休閒館涉供場所讓人聚賭，警方獲報查緝發現有賭博依法送辦業者等人，業者後續仍開門營業，轄區分局10月間派員查訪發現賭博行為，與市府相關單位執行斷水斷電。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料表示，轄區內某休閒館以棋藝社名義對外營業，卻涉嫌提供場所供人聚賭，去年7月、11月各查獲有賭博行為，依法把業者等人依違反賭博罪嫌移送檢方偵辦。

警方當時通報市府相關單位，因業者違反營業項目等規定，建議依相關規定要求店家停止違規使用，市府依法裁罰新台幣20萬元，警方並把此業者列管為正俗專案的執行對象並持續蒐證。

警方後續發現業者在被市府列管期間仍違法經營賭博，經掌握線索後，今年10月底派員查訪，發現業者仍提供場所聚賭，依法把業者等人移送檢方偵辦，並報台北市政府都市發展局等單位執行停止供水供電。

警方說，經北市府相關單位的處分出爐後，與建築管理工程處等單位昨天前往此業者店面執行斷水斷電，徹底斷絕賭博歪風。

北投分局表示，將持續落實查緝不法賭博場所，不允許任何不肖業者以身試法，為維護社會風氣與治安秩序，會跟市府相關單位通力合作，提升精進查報作法及效率，營造市民健康安全的生活環境。（編輯：李錫璋）1141212