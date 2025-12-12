北投休閒館暗營賭博 警連抄3次、斷水斷電祭鐵腕

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市北投中和街的「興源」休閒館，因涉嫌暗中經營地下賭場，被警方連續清剿三次，北投分局昨(11)日會同北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員，執行斷水斷電處分，展現警方打擊不法業者決心。

北投分局表示，「興源」休閒館屢遭檢舉有違法賭博情事，警方接連於113年7月2日、113年11月26日查獲有賭博情形，不僅將行為人及業者依法移送與裁罰，更報請台北市政府都市發展局依都市計畫法裁處並勒令停止違規使用，列為「正俗專案」執行對象。

然經警方持續蒐證，業者於列管期間仍暗中持續經營違法賭博，警方再於114年10月29日第3次查獲非法賭博行為，除依法移送及裁罰外，並隨即報請台北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。

北投分局待都市發展局處分出爐，迅即於昨日會同台北市建築管理工程處、台電及自來水公司執行斷水斷電，徹底斷絕賭博歪風。

北投分局呼籲，警方將持續落實查緝不法賭博場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

