北投公車驚魂！女持美工刀揮舞 運將一舉動救全車

台北市北投區今天上午發生公車驚魂，一名情緒失控女子持美工刀揮舞，幸好司機轉移注意力再合力與警消一起將女子制伏。（圖／網友nyuutischwang_提供）





今天上午北投發生一起公車驚魂，一名女子情緒失控，突然掏出美工刀揮舞，公車司機靈機一動，連忙跟女子說「你錢包掉了」轉移注意力，直到警方趕來後順利將女子壓制送醫，結束一場虛驚。

失控女子遭上銬強制送醫。（圖／翻攝畫面）

上午8時7分北投警方接獲報案，位在中央北路二段367號前682路線公車上有人持刀，轄區警方趕抵現場後，發現該名情緒不穩女子已遭客運駕駛和消防人員控制，警方隨即將女子上銬。

由於女子情緒不穩定持續跳針說「你走開！」據了解30歲吳女目前待業中，疑似因壓力過大造成情緒失控，已被送往三總北投分院治療。由於女子被醫院判定將收治治療一個月，警方後續前往醫院製作筆錄，再依刑法恐嚇罪函送請士林地方檢署。

