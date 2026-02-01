北投冬日最美調色盤！火紅落羽松、清香梅花一次收集！捷運忠義站賞花祕境

台北北投｜行天宮北投分宮

前幾天看到網友PO的北投行天宮落羽松影片覺得很不錯

加上也都沒來過，星期日揪了阿肥過來走走，散散心！

（旅遊日期：2026/01/25）

台北北投｜行天宮北投分宮

不曉得是不是假日的關係，停車場大排長龍

外面路邊停車格也都滿位，我們繞了好多圈

後來在某條上坡找到了一個位置

台北北投｜行天宮北投分宮

落羽松林在行天宮圖書館那邊，就是前面那幾棵變色落羽松所在處

導覽地圖，梅樹在崇德堂後方

台北北投｜行天宮北投分宮

宮廟位置地勢高，居高臨下，相當清幽

跟三峽白雞行修宮有異曲同工之妙，都是台北行天宮分廟

台北北投｜行天宮北投分宮

廣場上有噴泉，小朋友玩的不亦樂乎

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

落羽松林到囉，好多遊客聚集拍照

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

這棟就是圖書館

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

有幾棵真的超級火紅

台北北投｜行天宮北投分宮

地面也相當精采

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

圖書館正門

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

繼續往上參觀

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

梅樹在崇德堂右後方

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

星光觀景平台

台北北投｜行天宮北投分宮

遠眺台北101

台北北投｜行天宮北投分宮

草地上有隻悠閒的兔兔

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

距離有點遠，不太好拍，枝條上滿是花苞

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

台北北投｜行天宮北投分宮

杜鵑也開了一些

這趟完全沒預期能看到梅花，我們也蠻驚喜的！

【行天宮北投分宮】

地址：臺北市北投區中央北路四段18巷50號

電話：02-28912731

開放時間：04:00-20:00

官網

文章來源：珍妮佛的花草呢喃