北投參香談國政 賴清德喊：去年經濟成長率贏隔壁「壞鄰居」

總統賴清德今天（3日）分別前往北投「洲美屈原宮」及「洲美三王宮」參香祈福。他表示，台灣近年經濟表現亮眼，是亞洲四小龍第一，經濟成長率不只贏過美日，還贏過隔壁的「壞鄰居」。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德致詞時表示，輝達來到北士科，對士林、北投是很大的福音，大家以後要找到好工作，不用跑太遠，在地就有好頭路，這是很好的事情。去年，全國人民共同打拚，我們的總體經濟不錯，經濟成長率來到7.37%，是亞洲四小龍第一名，贏過日本、美國、澳洲，還贏過隔壁的「那個歹厝邊」。

廣告 廣告

賴清德說，台灣的國民平均所得近4萬美元，股市達到2萬9千多點，顯示台灣經濟持續穩健發展。而政府除了持續支持具備國際競爭力的大型企業與科技公司，也同樣關心和照顧中小企業與傳統產業。政府將協助中小企業導入人工智慧、因應2050淨零轉型、拓展國際市場，讓企業立足台灣、布局全球、行銷全世界；並提供金融協助與利息補貼，必要時補助員工薪資，協助企業度過難關、持續經營。

賴清德與徐國勇、吳思瑤等人赴北投拜廟祈福。（圖／中天新聞）

賴清德指出，經濟成長的果實必須由全民共享，政府透過累進稅制，讓高所得者負擔較多稅金，以照顧民眾，並在近十年來持續推動減稅政策，現在單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家租屋且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，約有40%至50%國人免繳所得稅，而收入前1%的高所得者則負擔全國約40%至50%的所得稅。另外，政府近十年來已4度為公務人員加薪，累計約14%；勞工基本工資也調升至2萬9,500元，帶動整體薪資結構改善。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德也提到，前總統蔡英文任內推動長照政策，投入大量資源，現在全台灣已有1萬5,000個長照據點、超過10萬個長照服務員在各地照顧長輩，每年預算也提高到800多億元，今年更編列近1200億元要推動長照3.0，但其中還有200多億元的預算沒有通過，政策目前還「吊在天上」。今天來參香，也跟大家做國政報告，希望大家支持，如果有認識立委，再跟他們說一下，「不看僧面看佛面」看在人民的面子，應該要來審查預算。正經的工作不做，國家就沒辦法進步、經濟沒辦法繼續發展；要照顧人民，沒經費沒辦法進行。

延伸閱讀

初選後團結不脫黨？邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺都表態了

自爆曾被老公李永得「當花瓶」！邱議瑩認了有夠恰

管碧玲挨轟死不下台！邱議瑩「氣到中風」影片瘋傳 網酸：拜託軍演耶