北投國中英語耶誕歌唱賽 跨域學習唱出自信與成長

臺北市北投國中在歲末舉辦「英語耶誕歌曲歌唱比賽」，八年級各班以班級為單位全員參與，在溫馨的歲末時節中，以真誠的歌聲展現英語學習成果，凝聚班級向心力，也為校園增添濃厚的節慶氣息與正向的學習能量。

北投國中表示，活動結合英語、音樂與表演藝術課程，學生從學期初即展開密集準備，從發音、咬字、節奏掌握到動作與隊形設計，歷經多次練習與彩排修正，不僅強化語言表達能力，也在合作歷程中培養溝通協調、責任分工與團隊精神。今年比賽曲目包括〈Jingle Bells〉與〈Santa Claus Is Coming to Town〉，並融入家庭教育、品德教育、生命教育及社會情緒學習（SEL）等議題，使英語學習自然連結生活經驗與價值。舞臺上，學生從最初的緊張到自信展現，在彼此提醒與鼓勵中建立默契，透過歌聲傳遞的不僅是節慶的歡樂，更是青春努力與成長的深刻印記。

北投國中指出，榮獲第一名的804班學生陳孟濰和林羿萱分享，這次英語歌唱比賽是一段深刻的學習經驗，同學們花了很多時間準備比賽，不論英語發音、歌曲旋律，或是舞蹈動作，大家都非常認真地練習，希望能在舞臺上展現最好的一面。在準備過程中，各科老師都給了很大的幫助：英語課時反覆練習歌詞與發音；表演藝術課時，老師帶著大家練習舞步與隊形；音樂課時，老師不斷協助調整節奏與情感表現。透過一次又一次的練習，不只熟悉了歌曲，也培養了彼此之間的默契。比賽當天，當音樂響起，大家專注地唱歌、跳舞，把平時努力練習的成果完整呈現。最後成績公布，獲得第一名時，大家又驚又喜，也非常感動，透過這次比賽體會到，只要願意努力、彼此合作，就能完成看似困難的事情。

教務主任楊瑞濱表示，學校連續第二年舉辦英語歌唱比賽，期盼透過跨領域課程合作，打造學生展現學習成果的舞臺，讓英語不再只是課本中的文字，而成為能被唱出、被感受的生活語言。

校長陳玫良指出，比賽重點不在名次，而是讓每位學生都能有自信地站上舞臺。全班一起投入，每個不同學習節奏、不同性格的孩子，都能在團體中找到被需要的位置，並培養使用英語的信心，為學生的成長歷程累積珍貴的學習養分。