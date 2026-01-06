北投國小前紅燈直直衝！學童險遭撞飛 驚悚畫面曝光
[Newtalk新聞] 台北市北投國小前昨日中午出現驚險一幕，一輛黑色休旅車在號誌已由黃燈轉為紅燈之際，仍重踩油門加速，差點撞上校門口準備過馬路的學童，後方駕駛將行車紀錄器上傳網路，痛批「國小校門口還不看紅綠燈直直衝，差點撞到小朋友」。
昨日中午一輛黑色休旅車行經北投國小前，當時號誌已經轉為紅燈，該車輛仍加速闖過，當時國小前一批學童準備過馬路，違規車輛緊急轉彎才沒有撞到奔跑而來的孩童，畫面相當驚險。
後方駕駛將行車紀錄器畫面上傳社群平台引起熱議，駕駛不僅痛批該休旅車的危險行為，更表明「已檢舉」，警方指出，已接獲民眾檢舉，並依違規事實已完成舉發。根據道交法汽車在道路上闖紅燈，可處1800以上5400元以下罰鍰。
同時警方呼籲，汽車未禮讓行人，違反《道路交通管理處罰條例》第44條2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰，且如交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。切勿以身試法。
