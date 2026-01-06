北投國小前險撞飛學童！影片曝光網友氣炸喊「重懲」 警方回應了

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者林盈君／台北報導

5日中午，台北市北投國小前，差點發生交通意外，一台黑色休旅車行經國小前，不顧號誌已由黃燈轉為紅燈，竟直接踩油門衝過去，當時校門口正有學童要過馬路，休旅車險些撞飛一票孩子，後方目擊的民眾也氣炸，痛批「不看紅綠燈直直衝，差點撞到小朋友」，表示以對警方進行檢舉，對此，警方也證實，已接獲民眾檢舉交通違規，將依違規事實已完成舉發。

休旅車行經北投國小前，險些撞到過馬路的學童。（圖／翻攝Threads@haodai_0723）

據了解，事情發生在昨天中午，該休旅車行經北投國小前，卻不顧直行車方向的號誌已轉為紅燈（校門口橫方向為綠燈），竟未煞車就直接衝過去，當時校門口一群年幼的學童，看到前方是綠燈，就放心的要跑過馬路，卻險些被休旅車撞上，該休旅車一個急速轉彎閃過學童，未停車查看就直接離去，讓在場的民眾都看傻眼，氣得將影片PO網，引發網友議論紛紛。

廣告 廣告

休旅車行經北投國小前，險些撞到過馬路的學童。（圖／翻攝Threads@haodai_0723）

對此，警方表示已接獲民眾檢舉，呼籲民眾，駕駛行經設有行穿線之道路應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。汽車在道路上闖紅燈，違反《道路交通管理處罰條例》第53條規定，可處1800元以上、5400元以下罰鍰。

另外，汽車未禮讓行人，違反《道路交通管理處罰條例》第44條2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰，且如交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。切勿以身試法。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

西門驚魂記！疑遭電動代步車壓腳、2男飆髒話嗆身障者 他：真的很害怕

台東兄弟酒後爆衝突！弟怒持刀捅傷哥腹部 大噴血臟器外露緊急送醫

影／北投國小前闖紅燈暴衝！休旅車險撞飛過馬路學童 目擊者怒：已檢舉

為搶停車位爆衝突！2男互嗆瞬間引燃怒火 當街開打、瘋狂撕扯畫面曝

