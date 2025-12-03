北投國華高爾夫榮獲2025年環境領袖獎亞軍！連兩年奪國際GCSAA永續大獎 台灣唯一獲獎球場

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

攜手國華體育文教基金會、JGL 推動青少年高球發展 打造兼顧學業的友善環境

北投國華高爾夫俱樂部今年再度榮獲美國高爾夫球場場務總監協會（GCSAA）頒發的環境領袖獎「創新保護獎」亞軍，成為台灣唯一連續兩年獲得該獎項肯定的高爾夫球場，國華不僅致力提供會員最優質的擊球環境，也持續升級會員權益；會員同組四人擊球可享果嶺費85折，全面提升會員體驗。在環境永續成果持續獲得國際肯定之外，國華亦積極推動高球普及與青少年運動教育，並與JGL及國華體育文教基金會合作，深化從環境到教育的全方位ESG佈局，展現國華球場在永續與社會責任上的多重影響力。

北投國華高爾夫俱樂部今年再度榮獲美國GCSAA頒發的環境領袖獎「創新保護獎」亞軍。（圖／北投國華高爾夫俱樂部提供）

專業領導永續管理精進 國華與國際一流球場比肩

國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，面對全球ESG發展趨勢與永續管理要求提升，國華以專業團隊及科學方式精進球場管理，並透過多元社群平台分享球場養護與管理日常，讓更多球友理解國華的投入。她指出：「永續是每天的工作，也是國華對台北、對土地的承諾。連續獲得國際肯定，代表我們的努力方向是與世界同步的。」何麗純並強調，國華將持續把國際標準融入每日管理，「從草皮、節能到生態，我們都會不斷提升，期望成為台灣高球場的永續標竿。」

從草皮、節能到生態，國華將持續把國際標準融入每日管理。（圖／北投國華高爾夫俱樂部提供）

美國高爾夫球場場務總監協會（GCSAA）為全球最大且最具權威的高爾夫球場管理組織，創立於 1926 年，會員超過 19,000 名，其中逾 5,000 名具備 GCCS 高階專業認證。高爾夫環境領袖獎（Environmental Leaders in Golf Awards ELGA）獎項自 1993 年設立，表彰球場於自然資源管理、保育創新、土地管理與社區溝通等面向的卓越表現，是國際高球界的重要永續獎項。高爾夫環境領袖獎項共分為四大類別：

1.溝通和外聯獎：表彰與員工、球友及社區的有溝通與教育推廣成效

2.健康土地管理獎：肯定殺蟲劑與營養物質的有效使用及污染預防策略

3.創新保護獎：嘉獎獨特且創新的保育實踐與技術應用

4.自然資源保護獎：讚揚節水、節能及野生動物管理的卓越表現

國華高爾夫俱樂部自投入國際永續評比以來，已連續兩年於不同永續領域獲得肯定，2024年獲得「自然資源保護獎」，以節水、節能與生態友善管理獲評審高度肯定，今年則在「創新保護獎」再奪亞軍肯定。成為台灣高球場永續實踐的指標，這兩年來的成果不僅彰顯了國華在永續發展上的領導地位，更替台灣高爾夫產業建立了可與國際並肩的永續標準。國華表示，未來將持續拓展創新保育策略，期望為高爾夫運動與環境永續帶來更深遠的正向影響。

在副董事長何麗純與總監蔡文生的帶領下，國華近年持續推動多項永續措施，包括導入AI無人剪草機，目前增購後的隊伍已達18台，能以低能耗、低噪音方式減少重型機具對土壤及生態的干擾；過往需2至3週才能完成的大面積養護，如今可在2至3天內完成，草皮健康度與維護效率皆顯著提升。

近半年大冠鷲、五色鳥、台灣藍鵲、大卷尾等特有種及保育類野生動物現蹤國華高爾夫球場。（圖／北投國華高爾夫俱樂部提供）

國華亦全力推動生態緩衝區與原生植物復育，並與中興大學合作進行生態調查，近半年於球場觀察到大冠鷲、五色鳥、台灣藍鵲、大卷尾等特有種及保育類野生動物，近期沙坑改建工程中發現十餘隻剛孵化的小烏龜，顯示棲地保護已具成果。何麗純表示，國華未來將持續結合高爾夫運動、環境教育與保育行動，打造兼具運動品質與自然價值的永續球場。

台北人的 Home Course 會員專屬權益持續升級

國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示：「國華高爾夫俱樂部是台北人的主場，我們希望台灣能在全球永續領導球場上被看見，成為台灣的驕傲。」何麗純進一步說明，永續不是單一產業內部的議題，而是全世界都必須共同面對的方向，即便在歐美，也並非所有頂尖球場都已走上永續之路，但全球正朝此趨勢加速邁進，因為永續攸關人類共同的未來，它不是某個特定產業的選擇題，而是所有人在同一個地球上必須一起前進的方向。」國華長期致力於在細節中不斷優化，以科學管理兼顧環境保育，為球友打造高品質、具溢價感的打球體驗。之所以積極參與國際永續評比，就是希望向世界證明台灣高球場已具備世界級管理水平，讓球友在國華打球能享受到與國際球場並肩的體驗。

何麗純也分享，國華會員多為企業領導者與高階主管，從北投、士林、天母至淡水皆可在約 15 至 20 分鐘內抵達，是北台灣少數兼具高度便利性的城市型球場。未來輝達（NVIDIA）台北總部啟用後，亦將落在國華周邊生活圈內。球友僅需利用上午或下午時段，即可在四小時內完成 18 洞行程，使國華成為許多忙碌會員在工作前後安排「半日輕鬆打」的首選，也因此被視為「台北人的 Home Course」，讓高爾夫自然融入日常生活與工作節奏。國華球場即將推出多項與會員同行的專屬優惠，自12/8起會員同組四人擊球可享85折優惠，無論作為商務交流或與好友結伴打球，都兼具效率與品質，成為會員重要的商務與社交場域。

推動青少年高球教育：打造友善且具國際視野的運動環境

除環境面的永續投入外，國華體育文教基金會亦同步深化社會面的 ESG 行動，積極推動青少年高球普及與運動教育。國華球場與基金會及 JGL（Junior Golf League）攜手合作，推廣台灣首創的「週末賽制」，讓學生無需請假即可參賽，也增加家庭共同參與運動的機會。日前更特別邀請美國大學高爾夫教練來台，舉辦為期兩日的講座與教學活動，分享如何運用高球專長申請美國頂尖大學的完整路徑。此主題是許多家庭關注的「剛需」，協助孩子兼顧學業與運動發展，並以更具國際視野的方式為未來開拓更多可能。

國華體育文教基金會亦推出「國華青少年會員證」，提供擊球補助與友善訓練環境，鼓勵 7 至 18 歲青少年在兼顧課業的同時持續接觸高爾夫運動，並從中培養紀律、品格與正向價值。基金會董事長何麗純表示：「國際 Junior 高球賽事多在週末舉辦，讓孩子不必在課業與比賽間取捨；相較之下，台灣過去的青少年賽事，對學生並不友善。我們希望透過基金會的資源，讓孩子能在不影響學業的前提下安心參賽，在運動與學習中同步成長。」她補充，「國華青少年會員證」並非以培養職業選手為目標，而是希望協助孩子在學業與興趣之間取得平衡，在未來的升學與進入職場時的成長道路上具備更完整的能力與競爭力。

透過永續管理與青少年高球推廣計畫的持續投入，國華期望成為真正與土地共存、與城市共好、並與國際接軌的高球場，也讓「台北人的 Home Course」成為台灣高球場的重要指標。

【北投國華高爾夫俱樂部】球場資訊

官方網站：https://khgolf.net/

球場地點：新北市淡水區坪頂里小坪頂23-1號

連絡電話：02-86261281

開放時間 : 05:00-19:00

