北投士林房市 占北市交易3成

台北市士林北投因輝達與谷歌兩國際科技產業大咖相中，形成共伴效應，推動區域房市加溫，近期還拿下北市整體交易量的3成，隨著捷運環狀線北環段施工及輕軌系統進行可行性評估下，都會區域房市添柴火，後市看俏。

國際科技兩大巨頭在台海外研發中心、總部都相中落腳士林北投地區，預估將可能帶動高科技產業的群聚，也讓當地北士科和奇岩重劃區推案情形受矚目，市場人士指出，輝達是全世界市值最高的公司，也使得輝達落腳處格外受各界重視，不僅因為輝達是全世界最重要公司之一，所涉AI產業對房市影響只是剛開始，後續對北投士林、對台灣都是長遠影響的一個開端。

廣告 廣告

在預期隨就業人口導入，後續仍有一波發展空間下，士林北投房市明顯增溫，其中較受矚目的是北士科及奇岩兩大重劃區，兩區房價也因互有比價效應，同步上揚，尤其是鄰近的磺港溪再造工程將於明年完成，讓當地自然生態環境更優越。

看準利基，吸引建商積極布局推案，包括昇陽建設在士林區福林路推出的「昇陽芙林」就以28坪到45坪為主力，大隱開發攜手築實建設北投區公舘路推出的「大隱奇岩」，是少數18坪至30坪的小坪數產品。

甲桂林廣告總經理陳衍豪指出，目前北市成屋幾乎都以50、60坪起的中大坪數為主流，但像「大隱奇岩」少數小坪數產品，消費者反應不錯，根據統計，北投士林近期房市幾乎占台北市交易量的3成以上，也顯示出當地的銷售熱度很高。他認為，重大利多要實現之前，都是一個很好的買點。

591新建案統計，民國114年房市持續受政策調控，前3季6都加新竹整體推案量1073個、年減18％，成交量亦同步縮減。市場步入盤整量縮期，區域分化反而更加鮮明，但北市因輝達落腳北士科議題，北投士林房價逆勢成長16％，而「華固創滙園區」進駐，更推升全區總銷達697億元、為全市最高。

除了輝達與谷歌在地方發展上形成共伴效應，受惠重大建設，陳衍豪指出，北投士林個案吸納區域客源外，還有不少從內科、大直來購屋的買家，主要是環狀線北環段正在施工，尤其是北環段Y27站鄰近士林官邸，再加上前臨雙溪公園，區域環境獲得許多科技人青睞。

房市趨勢專家李同榮也表示，除了捷運，北市府也進行北士科周邊輕軌「十字路廊」可行性評估，未來可望接至北士科福國路延伸到天母商圈、石牌商圈，南北向可經士林商圈、大橋頭、寧夏夜市，銜接未來捷運民生汐止線。此項輕軌計畫若能實現，再來加上社子島開發，未來將進一步衍生AI宅的市場需求。