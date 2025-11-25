北投士林「雙溪濕地公園」換上秋冬銀色外衣 原生水生植物成生態亮點





時序邁入秋冬，雙溪濕地公園展現與夏季截然不同的靜謐魅力。公園處描述，濕地褪去喧鬧，呈現一種沉穩、清朗的氣質。陽光斜照在水面上，折射出細碎的光點，讓整片濕地散發出淡淡的銀色光澤。這份「靜」是雙溪濕地秋冬最大的魅力，少了夏日喧鬧，取而代之的是悠遠的鳥鳴、水流聲與輕柔的步履回響。

公園處陽明所主任陳彥材說明，雙溪濕地公園作為以原生植物為主的人工濕地示範場域，運用地形高低差引導水流，透過各水單元的沉澱、過濾、淨化及微生物作用，展現自然友善的淨化功能。

生態復育：補植水毛花、燈芯草強化生態韌性

雖然雙溪濕地公園沒有兒童遊戲場等硬體設施，但其生態維護與管理工作卻不容小覷。公園處為維持濕地生態環境，定期移除外來物種。114年度，公園處更針對水生植物進行了補植，以強化濕地生態韌性：

核心區補植： 優先選用對生態系具正面助益的水毛花及燈芯草等原生種水生植物，降低遭外來種取代的風險。

景觀塑造： 依專家建議，以曲線排列配置種植水毛花，利用其生長特性自然形塑水道線條與景觀邊界。

稀有植物： 針對開放水域，補植了臺灣萍蓬草、龍骨瓣莕菜等植物，提升植栽多樣性。同時，也整理並補植了生命力強、能固持邊坡土壤的大安水蓑衣（9月至隔年2月盛開紫花）。

雙溪濕地公園未來可望與環境教育結合，成為戶外教學場域。這片濕地在輕霧、微風、候鳥與淡紫色花海的交織下，呈現出屬於冬季的靜謐之美，成為城市中最溫暖、舒心的自然角落。

