北投大度路分隔島拆除惹議 汽機車混流害滑倒事故頻傳

台北市北投區大度立德路口於民國108年7月，陸續拆除「快慢車道分隔島」。（台北市議員林杏兒提供／張珈瑄台北傳真）

有民眾反應，拆除後汽機車混流，路中還不時出現不明石塊，造成機車騎士滑倒受傷。（台北市議員林杏兒提供／張珈瑄台北傳真）

台北市北投區大度立德路口於民國108年7月，陸續拆除「快慢車道分隔島」，但當地民眾反應拆除後汽機車混流，險象環生，路中還不時出現不明石塊，造成機車騎士滑倒受傷。國民黨台北市議員林杏兒表示，應規畫為機車專用道，維持過去汽機車分流。北市交工處回應，大度路多有汽車右轉需求，常有與直行機車交織風險；另考量淡北道路施工壅塞疑慮，盼透過工程改善交通安全、提升車流效率，後續將持續觀察車流適時調整。

林杏兒指出，此次大度路汽機車分隔島拆除是為了配合淡北大道的闢建工程，由雙北市新工處共同負責，但當初在開始拆除時，就有機車騎士反應，道路上的汽車不斷流入機車道，造成機車的車速變慢很多，同時道路中間也經常出現不明石塊，造成機車滑倒，有民眾反應2個多月已經滑倒2次，不知道要向誰索賠，甚至考慮要申請國賠。

台北市議員林杏兒表示，應規畫為機車專用道，維持過去汽機車分流。（台北市議員林杏兒提供／張珈瑄台北傳真）

林杏兒說，大度路一帶有多家廢土場，不明石塊可能是大貨車行進中沒有將防塵布蓋好，再加上路面不平，從車上掉落下來，或是施工單位沒有管控好工程拆除所產生的石塊所；她調閱資料發現，去年11、12月大度路的機車車禍案件高達66件，平均1天1.08件，對比施工前5個月合計125件、平均1天0.81件，事故發生率確實有增加趨勢。

北市新工處補充，大度路全線分隔島拆除工程約3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原，若天候允許預計於農曆年前全部完工。（台北市議員林杏兒提供／張珈瑄台北傳真）

她建議，為維護機車用路人安全，大度路應考慮設置機車專用道，讓汽機車分流為宜，可以考慮將大度路旁的綠帶和自行車道拆除，讓機車族在機車專用道上行駛，不必與汽車和大型的砂石車擠在一起，進而降低發生事故的可能性；另應研議在大度路加裝監視器及科技執法裝備，並加強取締砂石車輛要求徹底做好覆蓋防塵布，減少石塊掉落和空氣汙染。

交工處設施科長許銓倫說明，大度路沿線設有機車優先車道分隔島，但沿線缺口多有汽車右轉需求，常有右轉汽車與直行機車交織風險；另淡水河北側沿河平面道路施工在即，將導致大度路往西縮減1線快車道，考慮近年事故頻繁，以及淡北道路施工後壅塞疑慮，盼透過交通工程改善路口交通安全、提升車流紓解效率。

許銓倫表示，該路口拆除分隔島前3年，共發生31件右轉側撞事故，近3年內僅發生1件右轉側撞事故；拆除後雖有民眾陳情交織問題，不過用路人習慣路型後，目前民眾陳情案件已趨緩，去年12月10件，今年統計至上周止共5件，後續將持續觀察車流情形，適時檢討調整。

北市新工處補充，大度路全線分隔島拆除工程約3.6公里，部分分隔島已完成拆除及路面復原，目前僅剩餘往淡水方向大業路口至大度路1段150巷口，約500公尺的分隔島因路側護欄新設路燈基座養護甫完成，待路燈遷移接電後接續拆除，若天候允許預計於農曆年前全部完工。

