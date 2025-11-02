北投奪命溫泉勞檢出爐！硫化氫濃度超標3倍 現場勒令停工

該處溫泉為無對外私人招待所，北市勞檢稽查後發現現場殘留硫化氫超標3倍。顏凱勗攝

北投溫泉區驚傳奪命工安意外！一處私人招待所今（2）日上午進行溫泉蓄水池清潔作業時，2名清潔工人疑似吸入硫化氫昏迷倒地，救護人員趕抵時兩人已無呼吸心跳，送往台北榮總急救後仍宣告不治。北市勞動檢查處下午公布勞檢結果，現場硫化氫濃度高達32.3ppm，遠超過法定容許濃度10ppm，已勒令全面停工。

北市勞檢處指出，該場作業由清潔公司承攬，週五已排水、週六未進水，今早進行淤泥清洗時疑因化學反應產生硫化氫，導致工人中毒。稽查人員於水池入口測得氣體濃度32.3ppm，確認屬嚴重超標。勞檢處已要求業者停工，並須提出復工計畫，經審查合格後方可重新作業。

據了解，該地為私人招待所，平時不對外營業。勞檢處長何洪丞表示，現場屬於「局限空間」，業者依法應訂定局限空間作業危害防止計畫、缺氧危害作業標準程序，並於作業前實施檢點；此外，必須對勞工進行安全衛生教育訓練、設置缺氧作業主管監督作業，並確保通風換氣與氣體偵測措施到位。

何洪丞強調，硫化氫的容許濃度不得超過10ppm，勞工若需進入水池內作業，應佩戴合格呼吸防護具，如空氣呼吸器等，以防中毒悲劇重演。

目前全案仍在調查中，北市勞檢處也提醒，時序入冬，北投、行義路等地溫泉業者正陸續進行儲池清潔，將加強局限空間作業安全教育與稽查，防止類似意外再度發生。



